獅友以球會友以愛同行 總監盃挹注30萬元助花蓮災後學童重返球場

▲國際獅子會300D1區在松柏嶺高爾夫球場舉辦「總監盃公益高爾夫球賽」，活動吸引獅友們熱情參與。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／南投 報導】運動結合公益，帶來正向能量。國際獅子會300D1區18日在松柏嶺高爾夫球場舉辦「總監盃公益高爾夫球賽」，活動吸引獅友們熱情參與。參賽者在球場上切磋球技、強身健體的同時，也為弱勢盡一份心力。

國際獅子會300D1區總監蔡沼玲表示，今年賽事報名相當踴躍，除推廣運動風氣外，更希望藉此凝聚服務能量。她指出，花蓮近期因連續強降雨而受災嚴重，部分地區基礎設施與校園設備皆受損，重建需求殷切。「看到花蓮災後狀況，大家都很心疼。」蔡沼玲說，本次活動的結餘款將全數捐予花蓮，希望能在第一時間提供實質協助。

▲參賽者在球場上切磋球技、強身健體的同時，也為弱勢盡一份心力。（記者林明佑翻攝）

蔡沼玲指出，獅友得知活動具有公益目的後，反應格外熱烈，「有錢出錢、有力出力」，展現獅子會一向強調的服務精神。她也感謝高爾夫球委員會主席王俊淵、榮譽副總監黃瑞霖以及名譽副總監盧正焜全程投入，讓賽事在規劃、執行到收尾各環節都順利進行。「這不只是一場友誼賽，更是一場有意義的公益行動。我們透過運動建立連結，也把愛心轉為行動，期望協助更多需要扶持的人。」她說，希望在推廣高球運動的同時，也鼓勵全民養成規律運動習慣，落實健康生活。

▲國際獅子會300D1區總監蔡沼玲表示，今年賽事報名相當踴躍，除推廣運動風氣外，更希望藉此凝聚服務能量。（記者林明佑翻攝）

此次公益高爾夫球賽的義舉也獲得多方響應。由王俊淵主席、黃瑞霖榮譽副總監、名譽副總監盧正焜發起捐款，再加上至誠、福興慈善會的公益善款，總捐款將達30萬元。善款將投入花蓮光復國中棒球隊球具採買，協助球隊儘早恢復訓練。蔡沼玲表示，希望這筆支持能讓孩子們在災後依然保持對運動的熱情，延續向上力量。