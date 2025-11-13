獅友募鞋百餘雙 4校學童感受愛

獅友們為孩子穿上新鞋，祝福每位孩子都能有個踏實的未來。（木蘭獅子會提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

獅子會木蘭會結合國際獅子會３００Ａ５基隆區各支會的力量，在八斗國小舉辦「童心鞋力愛無限公益捐鞋」活動，八斗國小小朋友舞獅隊精彩表演為這場公益活動熱鬧開場。懷抱善心的獅友們將歲末送暖圓夢計劃送入小學，活動募集眾人的愛心，一雙鞋就是一份愛、透過各位領導獅友的贊助和支持，將一百零六雙童鞋捐贈給八斗、忠孝、和平、中華四所學校需要的孩子。

獅友們期望透過捐鞋活動，讓弱勢小朋友們感受到處處有溫暖、人間有愛心照顧著他們。尤其冬季的基隆經常是陰雨綿綿，孩子們在上下學路上，鞋子很容易被雨淋濕，需要備用鞋替換。

活動中，獅友們親自為孩子們穿上新鞋，祝福每位孩子都能有個踏實的未來，也讓感恩和關懷的心持續發酵，讓善的循環在社會萌芽，創造社會祥和的氛圍。