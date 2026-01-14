獅友善行 捐贈安平救災通訊設備

為充實地方救災裝備，強化防災量能，國際獅子會300E-1區災難援助委員會十四日捐贈手提無線電通訊設備予安平區公所。

(安平區公所提供)

記者王勗∕台南報導

去年丹娜絲颱風重創台灣西南部，台南沿海地區災情嚴峻，居民面臨停水、停電、斷訊，為充實地方救災裝備，強化防災量能，國際獅子會300E-1區災難援助委員會十四日捐贈手提無線電通訊設備予安平區公所，區長蕭泰華代表受贈也頒發感謝狀表彰獅友善行義舉。

市長黃偉哲表示，市府部門持續投入資源推動地方防救災工作，惟公部門資源有限、難以面面俱到，去年楠西大地震及丹娜絲颱風造成台南多處災情，愈加凸顯社區防災應變能力的重要，面對各種複合式災害，唯有藉由公私部門協力積極作為，方能發揮一加一大於二的救災效能。

國際獅子會300E-1區災難援助委員會主席謝漢章指出，丹娜絲風災前引發通訊中斷導致災情無法及時傳出，為讓應變單位在災害發生時能夠迅速掌握即時災情狀況，立即應變處理，本次也特別捐贈手提無線電通訊設備予安平區各里，期能提供可靠的通訊保障，提升救災效率。也希望號召更多愛心與公益能量，齊心共建立安全的生活環境。

安平區長蕭泰華強調，國際獅子會300E-1區對於社會濟助工作等諸多公共事務，長期挹注、投入甚深，特別感謝黃裕洲總監、謝漢章主席號召獅友慷慨解囊，支持公所防災工作。也希望透過公益團體在防災工作中展現的積極角色，彌補公部門在資源上的不足，一起守護台南家園。