獅友週六號召捐血 議員相挺

國際獅子會300E-1區博仁獅子會主辦「參與捐血、改變局勢」公益捐血活動，邀請民眾一起踴躍捐血，為社會注入溫暖。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

歲末寒冬，捐血人潮也吹寒風，國際獅子會300E-1區博仁獅子會主辦的「參與捐血、改變局勢」公益捐血活動，將於六日於台南文化中心舉行。博仁獅子會會長曾光達三日表示，捐血是獅子會長年投入的重要公益服務，更是落實「We Serve（我們服務）」精神的最佳方式，號召民眾踴躍捐出熱血，展現熱情。

活動由議員曾培雅、林美燕協助促成，並交棒給青年世代的各服務處執行長歐政豪、葉翰勳共同發聲，象徵青年接棒公益，持續熱血沸騰。歐政豪表示，捐血是最直接且能帶來即時協助的公益行動，許多重症與急救患者都仰賴穩定血液庫存，感謝獅子會在第一線長期投入服務；葉翰勳指出，血液不能製造，鼓勵更多青年踴躍挽臂，透過一袋熱血，改變一個人的生命軌跡。兩人希望民眾在歲末，讓社會感受溫暖和力量。

除博仁外，包括城中、中正、仁愛、春暉多個獅子會和獅友，也跨會合作，團結一切的公益力量。捐血二五０ＣＣ可獲得蛋、餅乾、飲料等；五００ＣＣ加碼獲得台酒花鯛雞泡麵和飲料，歡迎民眾以熱血拯救生命。