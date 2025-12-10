獅吼聲就在帳篷旁！雷艾美嚇壞狂求救 Max行李失蹤「裝備全沒」
實境節目《上山吧！台灣隊》，由《上山下海過一夜》原班主持群雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，更邀請台灣體壇代表郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文共同加入，展開為期180天橫跨歐、亞、非三大洲的極限挑戰。節目將依序攀登非洲最高峰吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最後回歸台灣踏上最美聖稜線，帶觀眾見證屬於台灣的堅毅與榮耀。
《上山吧！台灣隊》將從本週連續四集播出台灣隊挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山的完整過程。這座山被馬賽族人視為「上帝的居所」，也是非洲「屋脊」，每年吸引超過四萬名登山客朝聖。位於赤道附近的熱帶氣候讓天氣變化極端，可能瞬間暴雨、下雪，是全球公認最具挑戰性的高山之一。本趟非洲行，除四位主持人外，世界級跆拳道選手文姿云與蕭俊文也加入隊伍，正式組成台灣隊出征非洲。內容涵蓋：首戰非洲第一高峰「吉力馬札羅山」登頂挑戰、深入草原，感受大遷徙與野生動物世界、走訪原民部落體驗「上帝的居所」文化、行前訓練與高海拔適應準備，在世界之巔分享台灣驕傲：「珍珠奶茶攻頂使命」。
台灣隊抵達坦尚尼亞後，歷經逾20小時飛行，笑說：「辛巴我來了！」，隨即安排獵遊行程作為身體適應高原的第一站。登山作家雪羊也表示，「先獵再爬」是最佳組合，能讓大家更快適應環境。旅途中，他們近距離看見非洲五霸（Big Five）：象、獅、豹、水牛、犀牛，其中坦尚尼亞僅剩約80隻犀牛，被阿傑形容為「大海撈牛」。主持群驚呼連連，蕭俊文表示：「非洲人好可愛，對到眼時都會跟你打招呼！」Max則首次看到長頸鹿過馬路，大喊：「好優雅！」
雷艾美及文姿云看到現場動物十分感動。（圖／三立提供）
而雷艾美不敢相信猛禽蛇鷲、疣豬、斑馬、羚羊近在眼前：「怎麼可以這麼chill！」阿傑看見大象群時哽咽：「親眼看到這畫面，完全講不出話。」文姿云則是看到象群保護小象時眼眶紅了：「那畫面太溫暖！」甚至在休息吃飯時，大象直接走到眼前，Max驚呼：「可能一生只有這一次！」八弟則笑說：「吃飯配大象，沒有比這個更狂的。」途中也遇到意外爆胎的驚險，卻意外讓大家能用雙腳踏在草原上欣賞非洲最壯麗的黃昏景色。
回想拍攝當時，黃仕傑透露，在大草原拍攝第二天看完獵豹後，因為早上喝水喝太多，想趁無人時下車小解，卻遭司機嚴厲阻止，並緊張指向草叢示意：「獅子就躲在裡面。」他瞬間意識到危險，只能一路忍到休息站。他回憶：「萬一下車，可能真的回不來。」在恩格羅保護區第一次近距離看到非洲象時，他更感動到手抖，連相機快門都按不下去：「那是夢想中的景色，當下只想用心感受。」雷艾美還好奇回頭問他：「你怎麼在流眼淚？」八弟分享自己剛踏上草地就遭牛蜱叮咬，回到飯店才發現，所幸處理得早，否則恐有萊姆病風險。他說，人生第一次看見大草原，一片遼闊讓他震撼到落淚：「在動物園看長頸鹿覺得很大，沒想到到了大草原，它們在視覺上反而變小。」他形容非洲就像真實版《動物方城市》，夕陽灑在動物身上的畫面「充滿能量，真的永生難忘」。
節目有兩天入住塞倫蓋蒂國家公園的帳篷區，該區域沒有任何柵欄隔離，也就是說獅子、獵豹、鬣狗等獵食性動物可能就在帳篷外活動。雷艾美回憶第一晚就聽到獅吼聲非常靠近，讓她和隊友緊張到不斷向管理員求救，完全不敢踏出帳篷一步，「那聲音近到彷彿就在帳篷旁邊！」而Max在非洲遇到最大的挑戰不是山，而是行李。他抵達後才發現自己的行李全部被轉運到不明地點，連登山裝備與換洗衣物都消失無蹤。他苦笑說：「只好一件衣服穿好多天，甚至還要跟八弟交換衣服穿！」意外成為此趟非洲行的「極限生活挑戰」。
【更多東森娛樂報導】
●雷艾美登頂喘到說不出話！認處「半垂死狀態」團員全嚇壞
●雷艾美崩潰怒吼「不要兇！」 郭泓志獻第一次哭了
●名廚闖禍！八弟誤喝乾燥劑狂吐 登山險中毒亡
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 125
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 2 小時前 ・ 10
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 5 小時前 ・ 102
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 13
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 66
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 10
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
WBC/洋基王牌Say No！ 婉拒替美國隊效力
美國隊在組建明年經典賽陣容可以說是相當順利，不過今（10日）有消息稱，紐約洋基王牌左投佛瑞德（Max Fried）婉拒出賽。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5