獅子山共和國 雨災復原緩慢慈濟馳援

今年八月份獅子山共和國降下暴雨，南部與東部地區發生嚴重水患，數以百計的受災居民生計中斷，儘管大水退去，居民生活嚴重受創，到現在還沒恢復正常。慈濟前往易淹水地區，展開急難物資發放。

慈善任務，卡在泥濘的道路上動彈不得。

就算油門死踩到底不放，用盡馬力空轉，救災車還是動不了幾下。大水災過後，獅子山共和國境內，到處是這種惡劣的路況，慈濟團隊裡的志工們個個被搞得筋疲力盡。

受災地區落在南部博城區跟東部凱內馬地區，由於八月持續降下毀滅性暴雨，當時的畫面記錄下，好幾處村子成了汪洋大海，天災過去數個月，還到處都是泥濘，民眾生計近乎中斷。

歷經千辛萬苦，急難物資好不容易送到，為了收到五十公斤的米、調味料等物資，居民真的是苦等好久。

志工 瑪格麗特：「他們來自這個組織(慈濟)，我也來自這個組織(慈濟)，為了確保訊息，發布到Facebook上，我在Facebook上，和我的夥伴發布訊息。」

這場急難發放，辦在兩個村落，有239戶受惠，物資到手、撐過一時，才好面對家園重建的挑戰。

