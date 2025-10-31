獅子座人際關係大洗牌！唐綺陽神預測粿粿范姜彥豐婚變 網：太準了

娛樂中心／台北報導

粿粿爆出還沒離婚就已經住進王子家。（翻攝自粿粿臉書）

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，週刊甚至爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商，風波愈演愈烈。如今網友翻出國師唐綺陽先前曾預言獅子座7、8月後人際關係進入洗牌階段，適合以學習心態面對新朋友與新環境。而粿粿跟范姜彥豐兩人都是獅子座，讓網友紛紛驚嚇表示國師也太準。

星座國師唐綺陽走紅毯。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

唐綺陽先前分析獅子座2025年下半年將迎來自我探索與成長轉型的重要階段。尤其˙7到10月，天王星影響社交圈與地位，將有許多跨界的機會。7、8月星象震盪大，過往言行可能被檢視，人際與合作關係需謹慎應對，將面臨突破或考驗。9、10月，財務與合作關係需重新調整。7、8月後人際關係進入洗牌階段，適合以學習心態面對新朋友與新環境。11、12月，回歸自我與家庭，感情運勢逐漸提升，有機會展開新戀情或深化現有感情。

結果現在粿粿跟范姜彥豐爆出婚變，粿粿更被指控偷吃王子，而粿粿跟范姜彥豐都是獅子座，網友翻出唐綺陽這段預言不禁嚇傻：「這也太神準」、「國師太強了。」還有人回顧唐綺陽早在10月3日直播節目就預言整個十月水象大三角活躍，大咖八卦秘密會爆，果不其然全部應驗。

