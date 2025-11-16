獅子座流星雨來了！「明晚達極大」每小時可見10顆 最佳觀賞時間曝

每年11月活躍的獅子座流星雨，將在11月17日（一）達到極大期。（圖／臺北市立天文科學教育館提供）

每年11月活躍的獅子座流星雨，將在11月17日（一）達到極大期，今年預估每小時天頂流星數約15顆，實際可觀測到的數量約為10顆。臺北市立天文科學教育館表示，由於本次流星雨極大期恰逢殘月，較不受月光干擾，是觀賞的好時機。

台北天文館說明，獅子座流星雨是每年固定出現的小型流星雨之一，它的母彗星譚普－塔托彗星（55P／Tempel－Tuttle）周期約33年，因此獅子座流星雨也有類似的爆發周期，在1833、1866、1966、1999、2001以及2002年都曾發生過流星暴，在短時間內出現數千、甚至上萬顆流星的壯觀景象。

廣告 廣告

台北天文館指出，譚普－塔托彗星下次通過近日點是在2031年，因此天文學家推測2033年前後有可能再現流星爆發奇景。今年雖然並非獅子座流星雨的爆發期，預測數量不多，但同樣不在爆發期的2009年，高峰時亦出現每小時約500顆流星，為觀星者帶來意外驚喜，因此今年極大期前後仍然值得關注！

台北天文館提到，獅子座流星雨以流星速度快而聞名，流星的平均速度高達每秒70公里，相當於時速25萬公里，為所有流星雨之冠，流星出現尾痕的機率也較高。

在極大期前後，獅子座流星雨的輻射點於23時30分左右從東北東方升起，之後流星會逐漸增多，天亮前達到高峰。殘月則在次日凌晨4時30分左右才升起，對觀賞流星雨影響不大。可選擇無光害、視野開闊處，以肉眼即可欣賞這場流星雨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！

NAND缺貨10年？報價漲不停 記憶體廠股價再飆新高