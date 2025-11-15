獅子座流星雨明日達極大期

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館昨日公布，每年11月活躍的獅子座流星雨，將於明日達到極大期，今年預估每小時天頂流星數約15顆，實際可觀測到的數量約為10顆，且由於此次流星雨極大期恰逢殘月，較不受月光干擾，是觀賞的好時機。

臺北天文館指出，獅子座流星雨以流星速度快而聞名，流星的平均速度高達每秒70公里，相當於時速25萬公里，為所有流星雨之冠，流星出現尾痕的機率也較高，而今年雖非獅子座流星雨的爆發期，預測數量不多，但同樣不在爆發期的2009年，高峰時亦出現每小時約500顆流星，為觀星者帶來意外驚喜，因此今年極大期前後仍然值得關注。

此外，臺北天文館補充，在極大期前後，獅子座流星雨的輻射點於23時30分左右從東北東方升起，之後流星會逐漸增多，天亮前達到高峰；殘月則在次日凌晨4時30分左右才升起，對觀賞流星雨影響不大，天文迷可選擇無光害、視野開闊處，以肉眼即可欣賞這場流星雨。

臺北市立天文科學教育館昨日公布，每年11月活躍的獅子座流星雨，將於明日達到極大期。（臺北市立天文科學教育館提供）