獅子座流星雨11/17極大期 天文館：殘月影響小適合觀賞

獅子座流星雨將於11月17日迎來極大期，台北天文館表示，今年預估每小時天頂流星數約15顆，實際可觀測到的數量約10顆。由於本次流星雨極大期恰逢殘月，較不受月光干擾，為觀賞提供了絕佳條件。

獅子座流星雨將於11月17日迎來極大期。（圖／台北天文館提供）

台北天文館指出，獅子座流星雨是每年固定出現的小型流星雨之一，其母彗星為譚普-塔托彗星（55P／Tempel-Tuttle），周期約33年。這使得獅子座流星雨也具有類似的爆發周期，在1833、1866、1966、1999、2001以及2002年都曾發生過流星暴現象，短時間內出現數千甚至上萬顆流星，場面相當壯觀。

天文館進一步解釋，譚普-塔托彗星預計將於2031年再次通過近日點，因此天文學家推測2033年前後可能再現流星爆發奇景。雖然今年並非獅子座流星雨的爆發期，預測數量不多，但天文館提醒，同樣不在爆發期的2009年，高峰時曾出現每小時約500顆流星，為觀星者帶來意外驚喜，因此今年極大期前後仍值得關注。

獅子座流星雨以其極快的速度聞名於世，台北天文館說明，這些流星的平均速度高達每秒70公里，相當於時速25萬公里，是所有流星雨中速度最快的，也因此流星出現尾痕的機率較高，增添觀賞的視覺效果。

關於觀賞時機，天文館指出，在極大期前後，獅子座流星雨的輻射點將於23時30分左右從東北東方升起，之後流星會逐漸增多，天亮前達到高峰。殘月則在次日凌晨4時30分左右才升起，對觀賞影響不大。民眾可選擇無光害、視野開闊的地點，以肉眼即可欣賞這場天文盛宴。詳細天象資訊可參閱台北天文館網站「天象預報」。

