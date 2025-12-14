獅子會寒冬送暖馬太鞍受災戶 花蓮市公所協助轉贈冬被

國際獅子會300A-2區台北市中區獅子會關懷花蓮災後重建，日前發起寒冬送暖募捐行動，募得冬季寢具共五四0份，透過花蓮市公所轉贈予馬太鞍因洪災受創的弱勢家庭，盼在寒流來臨前補上保暖缺口，陪伴受災鄉親溫暖過冬。十四日花蓮市長魏嘉彥出席受贈儀式，代表市民致謝並頒贈感謝狀，肯定獅友及各界善心（見圖）。

魏嘉彥市長表示，光復鄉九月時遭洪災侵襲，部分弱勢戶家園受損、生活物資短缺，先前民間捐贈多以食品及日用品為主，冬被等保暖寢具相對不足。時序進入冬季，獅子會此時匯聚愛心募集厚被枕具，正好補足最迫切需求。花蓮市公所清潔隊會儘速將物資送到需要的家庭手中，讓大家在寒冬中感受到社會的溫度。

廣告 廣告

中區獅子會前會長陳昱齊獅友偕同夫人謝依璇說，獅子會以「We Serve」為信念，看到花蓮災後復原仍有缺口，便立即號召台北地區獅友與社會大眾共同響應，希望這批寢具不僅帶來實質協助，也傳遞「不孤單」的力量。300 A-2區活動長黃惠珍獅友、同時身為台北後站批發商圈發展促進會理事長也表示，商圈與獅子會攜手投入公益，未來將持續關注東部災區需求，串聯更多資源。

花蓮縣社區大學校長沈君茹此次協助轉介捐贈活動，她特別感謝市公所與獅子會以行動守護弱勢；魏嘉賢議員致詞時肯定民間力量與公部門高效率協作，讓關懷直達第一線。花蓮市公所也呼籲社會各界持續伸出援手，與政府一同陪伴受災家庭早日穩定生活、迎向更暖的冬天。