獅子會挹注基隆重症救治能量贈三總基隆分院葉克膜、手持式超音波儀

救命神器和急診利器到位！國際獅子會300A5區捐贈葉克膜及手持式超音波儀器予三軍總醫院基隆分院，提升在地重症急救量能。



（圖：衛生局提供）

▲救命神器和急診利器到位！國際獅子會300A5區捐贈葉克膜及手持式超音波儀器予三軍總醫院基隆分院，提升在地重症急救量能。



（圖：衛生局提供）

國際獅子會300A5區為強化基隆地區的醫療與重症救治能力，集結國際與在地獅友力量，捐贈「葉克膜（ECMO）體外維生系統」、「手持式超音波儀器」予三軍總醫院基隆分院。兩項尖端醫療設備的到位，將為基隆地區病患爭取更多黃金救治時間，成為守護基隆市民健康的堅實後盾。

廣告 廣告

捐贈儀式八日在三總基隆分院舉行，國防部軍醫局高層、三軍總醫院代表，及國際獅子會多位重量級貴賓皆到場共同見證這項提升在地重症急救量能的盛事。

「葉克膜」是搶救心肺衰竭重症病患的「救命神器」。同步捐贈的「手持式超音波儀器」，則具備輕巧、機動性高的特色，可供醫護人員在急診或病床邊快速進行、精準判斷，大幅提升創傷危急病患的處置效率。

國際獅子會300A5區總監李敏卿表示，這次捐贈特別獲得國際獅子會的支持，期盼這批尖端醫療設備，能成為守護基隆市民健康的堅實後盾。當天到場的國際代表有國際獅子會LCIF主席法布里西奧奧利維拉、國際理事徐國勇、國際理事暨LCIF信託理事江達隆等。

衛生局張賢政局長表示，市府持續重視市民的就醫環境與品質，樂見獅子會與三軍總醫院基隆分院藉由這次捐贈與合作，共同強化在地醫療緊急救護的硬體能量。市府將持續扮演跨界合作的橋樑，串聯更多資源，提供市民更安心、完善的健康照護。

他指出，葉克膜設備的操作高度仰賴專業技術，為確保設備使用的安全與效益，三軍總醫院基隆分院的醫護團隊將接受專業的訓練，儘速將這項先進治療技術，應用於臨床中，嘉惠更多病患。

三軍總醫院基隆分院衷心感謝國際獅子會300A5區的善舉，並表示，在國防部軍醫局醫管處王毓淇處長、三軍總醫院副院長吳家兆等高層專業支持下，院方將善用這批設備，發揮最大效益，持續守護基隆軍民健康。