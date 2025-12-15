獅子會捐贈雷射光療儀 提升澎湖醫療復健品質

國際獅子會捐贈部澎雷射光療儀，協助復健使用。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際獅子會300E-2區2025-26年度總監陳建全，秉持「我們服務」之精神，今(15)日率領秘書長及區內各幹部前往澎湖，代表全體獅友捐贈雷射光療儀1台予衛生福利部澎湖醫院復健科，實際行動關懷在地醫療需求，提升澎湖地區復健醫療服務品質。

此次捐贈儀式邀請多位澎湖地區獅友共同參與，包括澎湖第八專區主席林朝琴獅友、專區秘書陳雙智獅友，以及澎湖會會長李松霖獅友、馬公港會會長高偉峻獅友、媽宮會會長洪嘉穗獅友，並有多位分會獅友一同出席，場面溫馨隆重，充分展現獅子會團結服務社會的精神。

陳建全總監表示，澎湖地區醫療資源取得不易，復健醫療對於長者、慢性病患及術後病人更是不可或缺。期盼透過此次捐贈雷射光療儀，協助澎湖醫院提升復健治療效能，讓更多鄉親能在地獲得完善、即時的醫療照護。

澎湖醫院院長匡勝捷表示，對於國際獅子會300E-2區的善舉表達誠摯感謝，並表示該設備將有效應用於臨床復健治療，造福廣大病患，對提升醫療服務品質具有實質助益。國際獅子會300E-2區總監陳建全表示，未來也將持續關注社會需求，結合各分會力量，推動公益服務，為社會注入更多溫暖與正向能量，達到獅子會服務宗旨。

