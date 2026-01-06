獅子會捐60輛新輪椅 台南市醫：啟動50年BOT擴建計畫

〔記者王俊忠／台南報導〕為強化醫療照護輔具資源、協助行動不便的患者安心就醫，國際獅子會300E1區台南市友聯獅子會運用獅友捐贈的獅子會國際基金(LCIF)回撥款，購置、捐贈60輛輪椅給台南市立醫院，期盼透過實際行動、減輕病患與家屬就醫負擔，並協助醫院打造更安全、便利且具人性溫度的醫療服務環境。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，感謝國際獅子會與南市友聯獅子會長期支持醫療照護需求，除5年前捐贈30輛輪椅、去年捐贈百支愛心傘外，今年再加碼捐60輛輪椅。輪椅是臨床上使用率極高、也最容易耗損的輔具，這批嶄新的輪椅對病患移動安全上有極大幫助。

他同時向與會貴賓宣布1項重大喜訊，台南市立醫院作為公辦民營醫院，在公開招標程序下，該院已於去年12月29日正式與台南市政府簽署為期50年的BOT合約。未來將啟動大型擴建計畫，全新醫院量體將達到目前的1.8倍；停車位也將倍增，致力於滿足市民對高品質醫療的期待。

獅子會300E1區前總監曾澎英、現任總監黃裕洲表示，獅子會長期投入社會公益與醫療支持，此次捐贈輪椅是回應在地實際需求，希望拋磚引玉、號召更多社會力量關懷病患與弱勢族群，讓善的循環持續在社區中擴散。

友聯獅子會會長梁美麗說，此次捐贈不僅是物資提供，更代表對醫療人員與病患的支持及陪伴，選擇捐贈台南市立醫院，是因為看見該院長期對病患的用心，相信提供輪椅輔具能讓患者就醫環境更臻完善。

