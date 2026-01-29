獅子會結合防災士協會、金門消防局進行防災士培訓宣導

▲獅子會結合消防局防災宣導照片。

【記者 洪美滿／金門 報導】國際獅子會金門、木蘭及金龍獅子會於1月27日晚間假聯泰餐廳舉行聯合例會，適逢金門縣防災士協會顧問顏達仁（獅子會創會會長）、協會理事長顏少棠均為獅子會成員，特藉此機緣邀請消防局副局長陳國瑋至例會場合進行防災士培訓宣導，期能結合社會各界力量投入公益，為地方社會穩定與發展注入正向能量。

金門、木蘭及金龍獅子會長期以「我們服務（We Serve）」為宗旨，服務內容涵蓋社會關懷、弱勢扶助、公共議題倡議等多元面向，正符合防災士自助、互助、公助之精神。本次例會由金門國際獅子會會長石惠美、木蘭國際獅子會會長林淑珍及金龍國際獅子會會長李翌漳共同主持，現場貴賓雲集，包括創會會長顏達仁、專區主席黃景麗、分區主席楊雅惠、縣議員王國代、金門縣防災士協會理事長顏少棠等均出席與會，展現獅子會對公共事務與社

會安全的重視。

顏前會長及金門縣防災士協會顏少棠理事長一家三代，長年投身於義消及防救災工作，有感於獅子會理念與防災士相符，特別邀請金門縣消防局副局長陳國瑋進行專題演講，陳副局長以「從服務到守護—獅子會成員的服務升級計畫：成為國家級認證防災士」為主題，向與會獅友宣導推動防災士理念，並邀請獅友們加入防災士行列，將既有的公益服務能量，擴及守護生命與社區安全。

演講中分享防災士培訓內容，包含災害風險辨識、避難引導、初期救護、社區協作及避難收容等，期能建立獅友正確防災觀念，並邀請獅友參加政府舉辦之防災士培訓，現場對防災士介紹反應熱烈，互動踴躍，表示未來將積極參與相關培訓課程，讓「服務」不僅於公益，更能在關鍵時刻轉化為實際

的「守護」力量。

金門縣防災士協會理事長顏少棠指出，近年極端氣候與各類災害事故頻仍，僅靠政府力量難以全面因應，亟需結合民間組織與社區力量共同防護。防災士制度即是培養具備基礎防災知識與應變能力的民間夥伴，透過系統化訓練，協助進行災害預防宣導、災時應變支援及災後關懷重建，成為政府與民間的橋梁。

金門縣消防局表示，防災工作需全民共同參與，盼透過防災士協會平臺，與獅子會等民間團體擴大合作，推展防災工作，提升社區整體防災韌性，攜手打造安全、安心、永續的幸福金門。（照片記者洪美滿翻攝）