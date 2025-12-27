獅子會與企業暖心捐贈新北特搜行軍床 守護黑夜中的救災英雄

生活中心／綜合報導

當公益不只是單一行動，而是一場結合制度、專業與熱情的集體實踐，國際獅子會300A-2區再次以行動寫下年度最具代表性的服務篇章。2025–2026年度「GST八大志業公益嘉年華」，將於12月27日假臺北市花博公園圓山長廊廣場隆重登場，在顏洋洋總監「友情洋溢・永續服務」的年度主軸引領下，凝聚十三專區、百餘分會與公私部門力量，展現A2區深耕社會、整合資源的服務能量。

本次活動由300A-2區GST全球服務團隊統籌策劃，簡宏政GST協調長率領團隊歷時多月籌備，將「八大志業」化為一日可親近、可參與、可感受的公益嘉年華。現場規劃超過百格攤位，結合政府局處、醫療單位、公益團體與獅子會專區服務，讓市民在輕鬆參與中，實際接觸健康促進、社會關懷與公共安全等重要議題。

捐贈單位及新北消防局陳勝照專門委員。（圖／民視新聞）

在健康志業方面，活動提供視力篩檢、血糖檢測、口腔黏膜檢查及B、C肝篩檢，並同步推動糖尿病與兒童癌症防治教育，落實預防醫學理念；在關懷弱勢層面，現場進行物資捐贈，協助200位關懷戶家庭，將服務化為即時的溫暖支持。環境保護、反毒防詐、犯罪預防、防災防火宣導、地震體驗車等攤位，則讓公益教育以互動方式深入人心。

值得一提的是，本次嘉年華同時安排公益車輛捐贈剪綵儀式，分別捐贈車輛予與台北市愛愛院，象徵獅子會服務從「看得見的行動」延伸至「長期可用的支持」，讓愛心持續在社區中運轉。這不僅是一場捐贈，更是一項對公共照護體系的實質挹注。

捐贈公益車輛捐贈剪綵儀式。（圖／民視新聞）

舞台節目同樣精彩多元，從重機迎賓、藝術與健康表演，到A2區歌唱比賽冠軍演出與公益團體展演，穿插總監致詞、感謝狀頒發與整點摸彩，讓服務與歡樂交織。活動尾聲，全體獅友與民眾齊聲合唱，更將「We Serve」的精神化為最動人的集體記憶。

從企劃到執行，這場嘉年華不僅考驗組織動員，更展現A2區成熟的制度力與團隊力。園遊券制度、攤位規範、交通維持與完整的緊急應變SOP，讓大型公益活動得以安全、有序且具效率地進行，也為日後跨單位合作樹立標竿。

GST八大志業公益嘉年華，是一日活動，更是一整年的服務縮影。它讓我們看見，當友情凝聚、服務對焦、制度到位，公益便不再遙遠，而是走進城市、走進人心。12月27日，A2區邀請社會大眾一同走進花博，見證獅子會以行動實踐永續服務的堅定承諾。





