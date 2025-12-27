獅子會舉辦公益嘉年華 周遊擺攤賣香腸響應"寒冬送暖"

生活中心／陳佳侖 、陳泊翰 台北報導

國民阿姑周遊愛心不落人後，今天他與民進黨秘書長徐國勇，一同出席國際獅子會舉辦的公益嘉年華，特別捐出兩台愛心廂型車，幫助偏鄉弱勢孩童圓夢，但這樣還不夠，周遊更親自化身香腸攤老闆做公益，要將全部義賣所得捐出去。

國際獅子會，週末舉辦公益嘉年華，現場擺滿各式義賣攤位，好吃又好玩。

資深藝人 周遊：「拉我兒子禮拜天，我媳婦也來幫忙，賣的錢做公益。」





寒冬送暖！周遊賣香腸做愛心 獅子會捐廂型車助偏鄉孩童圓夢

周遊帶兒子與老公李朝永化身香腸攤老闆做公益。（圖／民視新聞）

資深藝人周遊，週末也沒閒著，帶著兒子與老公李朝永化身香腸攤老闆做公益，民進黨秘書長徐國勇也一同來參與這場慈善盛會。

民進黨秘書長 徐國勇：「以前我們還有捐血車救護車，各式的車輛，我們捐了好幾百輛，活動的錢裡面至少15%以上，要捐給弱勢團體，然後剩下的會再做其他的社會服務，所以今天是一個很快樂的日子。」

主持人：「321開剪。」

現場更由獅子會榮譽副總監鄭錫沂、財務長捐曹雅蘭捐贈輛車，給嘉義民和國中棒球隊、愛愛院等弱勢團體，以及60頂愛心帳篷給消防隊。





寒冬送暖！周遊賣香腸做愛心 獅子會捐廂型車助偏鄉孩童圓夢

民進黨秘書長徐國勇現身捐贈儀式。（圖／民視新聞）





GST區協調長 簡宏政：「今天辦這個活動非常有意義，包括我們寒冬送暖，社會局的名單給我們，我們都遵從獅子會的精神，有幫助他們寒冬送暖這項項目。」

國際獅子會年度總監 顏洋洋：「我們主要就是弱勢關懷，很重要的一個我們的項目要做。」

資深藝人 周遊：「所以今天這個場面你們看就知道，我們賣的東西都是在給那些，需要幫忙的人。」

政商藝界愛心齊聚，出錢出力，要陪伴偏鄉弱勢族群，渡過難熬的寒冬。

