獅子會21-22基宜花會長同學花蓮相見歡

▲獅子會21-22基宜花會長同學花蓮聯誼合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】為增進獅誼情感，號稱21-22「獨一無二」的獅子會A5區2021-2022年基宜花三縣市會長同學，11月15日利用周末假日，在花蓮市舉行一場年度擴大聯誼活動，當年度總監陳正勳特別從羅東趕過來聯誼，大家杯酒盡歡，場面愉快。

▲當年度總監陳正勳(中)與基宜花縣市會長總召配戴原民肩袋留影。

會長卸任有四年餘的2021-2022年A5區各分會長，為重振當年會長雄風，去年在宜蘭縣會長聯誼會的首次召集，在宜蘭市舉行第一次的「三縣市會長同學聯誼會」，並約定往後每年宜蘭、基隆、花蓮輪流舉辦，參加成員除了當年度各分會長，也包括當年度擔任總監、副總監及專區主席、分區主席等獅友。

▲花蓮區會長聯誼會展會旗歡迎基宜地區獅友前來。

今年基宜花三縣市「相見歡」活動假花蓮市勤天大飯店舉行，有當年度總監陳正勳、當年副總監現也已卸任的前總監郭瓊文、前總監郭汝台及現任A5區第二副總監吳坤佶等領導獅友多人到場，主辦的花蓮地區會長聯誼會除準備有精緻豐盛的菜餚美酒，並安排那卡西樂團演唱及自由歡唱，席間並有摸彩及趣味遊戲助興，讓現場聯誼獅友感到溫馨。

▲宜蘭區會長聯誼會一行拉布條拍照留影。

為配合今年度基宜花三縣市聯誼，宜蘭區聯誼會由祕書陳秋煌召集近30名會長與眷屬乘坐火車前來，較偏遠的基隆區會長們則特別包乘一輛遊覽車到花蓮，且利用兩天假期在花蓮做兩天一夜的深度之旅。

▲基隆區會長聯誼會現場留影。

為歡迎今年各縣市會長聯誼會總召帶團前來花蓮聯誼，花蓮總召莊志雄會長及籌辦的黃增光、江寶華兩位會長策畫下，場面相當熱鬧，為展現迎接及象徵花蓮人的好客，特別訂製「原住民彩帶」給總監陳正勳與今年度基隆市總召劉宥家及宜蘭縣總召陳銀順、張璦顯等獅友配戴，增顯場面氣氛。另外聯誼大會並安排趣味十足的「用吸管喝啤酒」比賽，在各隊獅友的加油聲中互動拉近了聯誼感情，大會最後在高唱期待再相會歌聲中，由花蓮地主會贈送每位前來的獅友一份「伴手禮」畫下圓滿句點，相約明年基隆見。(照片記者林明益攝)