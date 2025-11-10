獅子會300A-2區贊助遊動物園 陪伴新北小衛星兒少走進大自然

國際獅子會300A-2區招待新北小衛星兒少、老師及照顧者前往臺北市立動物園一日遊。（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

國際獅子會300A-2區攜手新北市社會局，邀請約330位新北小衛星兒少、老師及照顧者前往臺北市立動物園，共度一日生態之旅。活動由300A-2區第九專區服務團隊與多位志工全程陪同，不僅有專人導覽與互動體驗，更貼心準備了餐盒、超商商品卡、零食、背包與帽子，希望孩子們都能帶著滿足笑容回家。

新北小衛星兒少及照顧者遊動物園探索園區生態。（新北市社會局提供）

臺北市立動物園園區裡，孩子們對動物充滿好奇，有人興奮地喊著「我要找長頸鹿！」，也有孩子駐足紅毛猩猩前許久，說牠「好像在想事情」，童言童語中藏著雀躍和無限想像。一路上有志工和老師陪同解說，讓孩子們看見課本以外的生態世界。

新北小衛星兒少開心玩動物園。（新北市社會局提供）

國際獅子會300A-2區第九專區主席曾妍菁表示，這不只是一趟戶外活動，更是一場「陪伴的行動」。她說：「很多孩子平時沒有機會出遠門，能親眼看到動物、接觸自然，對他們來說是難得又重要的體驗。看著孩子一路上興奮的眼神，就知道一切付出都值得。」曾妍菁表示，公益的價值不僅在於物資援助，更在於陪伴與同行，希望讓孩子感受到被看見與被支持的力量。

社會局副局長許秀能致詞感謝國際獅子會長期投入公益，關心新北弱勢兒少。（新北市社會局提供）

新北市社會局副局長許秀能表示，感謝國際獅子會長期投入公益，不只關懷弱勢孩子的生活，也曾贊助八里愛心教養院院生出遊，透過行動帶他們走向更廣的世界。「一次出走，就是一次探索，也可能在孩子心中種下希望的種子。」許秀能說，社會局將持續透過「好日子愛心大平台」串聯更多資源，讓愛與關懷不斷延續，陪伴每個孩子安心長大。