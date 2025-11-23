獅子會300C-1溫暖台中豪捐1700萬助消防社福

▲台中社會局長廖靜芝，感謝國際獅子會散播正能量，讓愛心送達最需要的人。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.23)

[NOWnews今日新聞] 國際獅子會300C-1區今(23)日在台中市政府前廣場舉辦「希望有愛 幸福飛揚」公益園遊會，由總監林玉彪伉儷號召獅友行善做公益，短短3個月募得1700萬元，創歷屆新高，優先投入消防、社福與長照領域，捐贈台中市消防局、社會局與創世基金會。社會局長廖靜芝致詞感謝國際獅子會散播正能量，讓愛心送達最需要的人，打造台中成為最宜居且友善城市。

林玉彪總監上任後，以提升城市安全、關懷弱勢族群為施政方向，並將年度園遊會設定為最重要的公益計畫之一。為帶動全區獅友參與，林玉彪率先以個人名義捐出100萬元，夫人康麗凰也捐出20萬元購買園遊券，以實際行動拋磚引玉。

▲「希望有愛 幸福飛揚」公益園遊會上，獅友熱心敲愛心鑼，一響捐1萬元。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.23)

此外，秘書長劉振豪及300C-1區46個分會會長齊心響應，共同認購園遊券總額約1,700萬元，創下歷屆新高。林玉彪表示，公益不是一時熱情，而是持續不斷的行動。今年以『專業結合公益』為核心，希望每一位獅友的力量，都能讓城市變得更安全、讓弱勢族群獲得更多照顧。他並強調，所有善款都公開透明運用，確保每一份愛心都能有效送達給最需要的人。

▲獅子會支持創世基金會添購懸吊式電動移位設備等設施，全面提升植物人安養與照護的安全舒適性。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.23)

1700萬元善款分別投入三單位，一是捐贈台中市消防局義消第六大隊多功能勤務車，提升大隊在災害防救，以及緊急救援任務中的機動能力與應變效率，有助於保障民眾生命財產安全。其次，中市復康巴士需求逐年增加，獅子會捐贈社會局復康巴士協助提升服務頻率、縮短民眾等候時間。第三是支持創世基金會添購懸吊式電動移位設備、高背移位吊帶及中央空與消毒設施，全面提升植物人安養與照護的安全性。

▲獅子會捐贈台中市消防局義消第六大隊多功能勤務車，提升大隊在災害防救，以及緊急救援任務中的機動能力與應變效率。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.23)

林玉彪表示，本次公益園遊會不僅創造歷屆最高募款成績，更展現獅子會凝聚愛心、促進社會福祉的強大能量。獅友來自各行各業，是城市最重要的民間力量，未來仍會持續以行動實踐公益，打造台中成為最宜居、更溫暖城市。

