獅子林大樓「24小時開門」成治安隱憂！通訊行頻遭竊 青少年聚集持刀互砍

西門町鬧區的獅子林大樓近日發生竊案，引發社會關注。這棟大樓過去曾多次發生衝突事件，包括青少年聚集鬧事及持槍衝突。實地探訪發現，該大樓雖有鐵門圍繞，但擁有多個出入口，包括24小時開放的大門、電梯及停車場等多處進出通道，使竊賊有機可乘。大樓內多家通訊行成為歹徒下手目標，而高樓層設有套房和旅館，使得電梯必須全天候運作，增加了安全管理的難度。

獅子林大樓大門開放，遭竊賊盯上闖入。（圖／TVBS）

獅子林大樓內部滿是通訊行，雖然店家晚間會關閉鐵門，但仍無法阻止竊賊趁機行竊。大樓結構複雜，出入口眾多，除了正門外，還有多處電梯系統可供進出。有些電梯可從室外直達高樓層，再轉搭室內電梯下樓；此外，停車場也是潛在的入侵途徑，讓宵小有機可趁。

附近民眾表示，獅子林大樓及鄰近建築常有年輕人聚集，環境較為混亂。西門町地區有多棟老舊大樓，經常成為青少年聚集地點，過去曾發生多起暴力事件。曾有十多人在街頭持刀追砍，地上血跡斑斑，有人因傷勢嚴重無法動彈。這些衝突源於網路口角，雙方相約在獅子林大樓見面後立即持西瓜刀互砍，嚇壞了附近遊客。

另一起事件中，有人持槍闖入大樓內與店家發生爭執，引起恐慌。值得注意的是，西門町雖正轉型為文創區域，假日吸引大量遊客，卻同時成為青少年聚集的場所。雖然臨時派出所就設在附近，但警方仍需加強巡邏力度，避免此區域成為治安死角。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

