「獅子王」導演羅傑艾勒斯辭世 迪士尼CEO慟：其作品定義一個動畫時代

曾參與執導《獅子王》及製作《阿拉丁》、《美女與野獸》、《小美人魚》等電影的迪士尼電影製作人羅傑艾勒斯（Roger Allers）驚傳已辭世，享壽76歲。消息由其在華特迪士尼公司的同事、資深視覺特效總監戴夫博塞特（Dave Bossert）於19日透過社群媒體證實。

博塞特在貼文中悼念艾勒斯，形容他是「一位才華洋溢的藝術家與電影製作人，也是迪士尼動畫復興時期真正的中流砥柱」。他表示，自己在1980年代末期到1990年代間，曾多次與艾勒斯共事，「他無疑是你能遇見、也最希望一起合作的善良之人之一。即使艾勒斯後來擔任《獅子王》的共同導演，並獲得空前成功，也從未因此自滿，始終保持著好奇心、慷慨與熱情，感染並激勵身邊的每一個人。」

迪士尼執行長巴布艾格（Bob Iger）也發表聲明追思艾勒斯，稱他為「具有遠見的創作者，其對迪士尼的眾多貢獻將世世代代流傳」，並大讚艾勒斯的作品定義了一個至今仍持續啟發全球觀眾的動畫時代，公司對他為迪士尼所付出的一切深表感激，並向他的家人、朋友與合作夥伴致上最深切的哀悼。

艾勒斯1949年出生於美國紐約，成長於亞利桑那州。5歲時因觀賞迪士尼動畫《小飛俠》（Peter Pan）而愛上動畫。1982年，他以分鏡團隊成員身分參與電影《電子世界爭霸戰》（Tron），正式踏入迪士尼；隨後擔任《奧麗華歷險記》（Oliver & Company）、《小美人魚》（The Little Mermaid）與《救難小英雄：澳洲歷險記》（The Rescuers Down Under）的分鏡藝術家，並於《美女與野獸》（Beauty and the Beast）中擔任故事總監，也參與《阿拉丁》（Aladdin）的製作。

1994年，艾勒斯與羅伯明可夫（Rob Minkoff）共同執導《獅子王》，該片不僅成為當年全球票房冠軍，並一度登上影史票房第二名，僅次於《侏羅紀公園》。《獅子王》至今仍是史上票房最高的手繪動畫電影，同時也是家用影音市場最暢銷的電影之一，全球銷量超過5500萬套。

《獅子王》也讓艾勒斯與明可夫贏得金球獎「最佳音樂/喜劇類電影獎」；艾勒斯隨後與艾琳梅琪（Irene Mecchi）共同創作百老匯音樂劇版《獅子王》，該劇於1998年奪下東尼獎，至今仍在世界各地劇院長期演出。

此外，艾勒斯在迪士尼期間亦參與《星際寶貝》（Lilo & Stitch）以及後來發展成《變身國王》（The Emperor's New Groove）的故事構想。他離開迪士尼後，還與吉兒卡爾頓（Jill Culton）共同執導索尼動畫首部長片《打獵季節》（Open Season），持續為動畫產業留下深遠影響。

