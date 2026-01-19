《獅子王》導演驚傳因病離世！好友悲揭死訊：迪士尼動畫復興重要支柱

《獅子王》導演羅傑．艾勒斯（Roger Allers）18日證實因並離世。圖／翻攝自維基百科

美國導演、編劇及動畫師羅傑．艾勒斯（Roger Allers）其育有2名孩子，18日驚傳因病離世，享壽76歲；5歲時因看了迪士尼動畫《小飛俠》，自此成為一名動畫迷，大學便於亞利桑那州立大學（ASU）獲得了美術學位，而後開始於迪士尼公司工作。對此迪士尼執行長鮑勃．艾格（Bob Iger）證實，艾勒斯是一位富有遠見的創作家，對於迪士尼的貢獻，將世代流傳。

根據《衛報》、《好萊塢報導》等外媒報導，艾勒斯於1949年6月29日生於紐約州萊伊（Rye），並於亞利桑那州（Arizona）長大，自亞利桑那州立大學（ASU）獲得美術學位後開始於迪士尼工作，最初在迪士尼參與《創戰紀》（1982）、《奧麗華歷險記》（1988）、《小美人魚》（1989）、《救難小英雄澳洲歷險記》（1990）、《美女與野獸》（1991 年）、《阿拉丁》 （1992）等製作。

廣告 廣告

直到1994年與羅伯．民可夫（Robert Minkoff）共同執導拍攝《獅子王》，不僅成為1994年票房最高電影，成僅次於《侏羅紀公園》影史票房次高電影，至今仍保持著史上票房最高的手繪動畫電影紀錄，並獲得了金球獎（Golden Globe Awards）最佳音樂及喜劇類電影獎；後來艾勒斯跨足了舞台劇創作，與艾琳．梅奇（Irene Mecchi）共同改編《獅子王》百老匯音樂劇劇本，目前仍在世界各地的劇院上演。

艾勒斯迪士尼同事戴夫．博瑟特（Dave Bossert）在社群宣布死訊，稱艾勒斯是他認識和合作過最善良的人之一。圖／翻攝自Dave Bossert 臉書

不過18日艾勒斯迪士尼同事戴夫．博瑟特（Dave Bossert）在社群宣布死訊，稱艾勒斯是一位才華洋溢的藝術家和電影製作人，為「迪士尼動畫復興的真正支柱」，感嘆「我有幸在80年代末和整個90年代與艾勒斯一起參與製作多部電影」，並稱艾勒斯是他認識和共事過「最善良的人之一」，強調其與艾勒斯共同執導《獅子王》引來巨大成就，不過艾勒斯卻從未因此而驕傲自滿，「他身上那種好奇心、慷慨和熱情感染著他周圍的每一個人」。

迪士尼執行長艾格也回憶，艾勒斯是一位富有遠見的創作家，「他的作品定義了一個動畫時代，至今仍在激勵著世界各地的觀眾，我們對他為迪士尼所做的一切深表感激」；《獅子王》製作人唐．哈恩（Don Hahn）並在悼文中寫道，人生偶爾會遇到一些人，他們幫助我們看得更清楚，擁有無窮的好奇心、活潑的性格和深厚的人，總是渴望講述他心中的所有故事，而「艾勒斯就是這樣的人」。



回到原文

更多鏡報報導

在地早餐店老闆身體不適店休！鄰居「用點餐習慣化名」寫祝福：等老闆回歸

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒

就是要格陵蘭！貝森特曝川普盤算：歐洲太軟弱

遭政府追回上萬元租金補貼！一票房客崩潰：不知政策溯及既往...猶如強盜