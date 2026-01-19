「獅子王」導演驚傳逝世！享壽76歲 好友悲痛證實：安息吧，我的朋友

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

美國資深編劇，同時也是經典導演動畫「獅子王」的共同導演羅傑艾勒斯（Roger Allers），驚傳逝世，享壽76歲。他的多年好友兼合作夥伴，資深視覺特效總監戴夫・博瑟特（Dave Bossert），在臉書發文悲痛證實死訊。

博瑟特也透露，上週羅傑前往埃及旅行時，彼此還透過電子郵件聯繫，「這讓這一切顯得更加不真實。」他接著表示：「羅傑是一位才華洋溢的藝術家與電影人，是迪士尼動畫復興時期真正的支柱。」

1994 年，羅傑與博瑟特共同執導「獅子王」，作品至今仍風靡全球、票房與口碑雙收。電影上映時，全球票房更高達7.71億美元（約新台幣243億元），成為影史最具代表性的動畫電影之一。除了「獅子王」之外，羅傑也曾擔任「奧麗華歷險記」、「小美人魚」等片的分鏡藝術家，並被任命擔任「美女與野獸」的故事總監。

博瑟特感性表示，他與羅傑合作「賣火柴的小女孩」這部作品時，身邊的人總是能被羅傑身上的那份童心、慷慨與熱情感染，「羅傑擁有一個溫暖而明亮的靈魂，少了他，這個世界也變得黯淡了些。安息吧，我的朋友，直到我們在另一端再次相遇。」

羅傑與博瑟特共同執導「獅子王」，作品至今仍風靡全球、票房與口碑雙收。（圖／Dave Bossert FB）

