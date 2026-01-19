《獅子王》導演驚傳離世享壽76歲 迪士尼CEO發聲哀悼

迪士尼經典動畫電影《獅子王》的其中一位導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）傳出辭世，享壽76歲。華特迪士尼公司執行長羅伯特艾格（Robert Iger）透過社群媒體發文追悼這位動畫界傳奇人物。

動畫電影《獅子王》的導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）辭世，享壽76歲。（圖／翻攝自X @ variety ）

迪士尼執行長艾格在Instagram發聲哀悼，提到羅傑艾勒斯是一位具有創意遠見的藝術家，並深刻理解偉大故事的力量，懂得如何將令人難忘的角色、情感與音樂結合，創造出永恆的作品。艾格說，他的創作協助定義了動畫的一個時代，持續啟發全球觀眾，迪士尼對他的付出深表感激。

艾勒斯的迪士尼同事戴夫博瑟特（Dave Bossert）在臉書分享了艾勒斯離世的消息，並附上兩人的合照。博瑟特在貼文中寫道，羅傑是一位極具天賦的藝術家與電影製作人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。他從迪士尼的《電子世界爭霸戰》前期製作概念工作開始職涯，隨後成為《奧麗華歷險記》、《小美人魚》等電影的故事藝術家，最終擔任《美女與野獸》的故事總監。

艾勒斯與羅伯明可夫（Rob Minkoff）共同執導的1994年動畫電影《獅子王》，成為史上最受歡迎的電影之一，全球票房達7.71億美元(約台幣243億元)。除此之外，艾勒斯也參與了多部迪士尼經典作品的製作，包括《電子世界爭霸戰》、《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》等。

