《獅子王》導演驚傳離世！享壽76歲 好友悲痛證實
好萊塢導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）過去執導迪士尼動畫《獅子王》，在當時創下不錯的票房成績，也曾參與《美女與野獸》、《阿拉丁》、《打獵季節》等知名作品。然而，羅傑在台灣時間19日凌晨驚傳離世，多年好友、資深視覺特效總監戴夫博塞特（Dave Bossert）證實了噩耗。
戴夫博塞特19日在社群分享與羅傑艾勒斯的合照，哀痛表示羅傑已經展開下一段旅程，「就在上週，他（羅傑）正在埃及旅行時，我們還在互傳電子郵件，這讓這份失落感更加不切實際」。戴夫大讚羅傑是極具天賦的藝術家，且總以善良態度對待任何人，「無論對方的頭銜或職位如何，羅傑總是以真誠的友善和尊重對待每一個人」。
戴夫是透過動畫《賣火柴的小女孩》與羅傑密切合作，直言對方帶著好奇心、慷慨和熱情感染周圍的每個人，因此聽聞憾事後不禁感嘆：「羅傑擁有一種快樂且光彩照人的靈魂，失去他，世界也變得黯淡了。安息吧，我的朋友，直到我們在彼岸再次相遇。」
不僅如此，迪士尼執行長巴布艾格（Bob Iger）稍早也發聲哀悼，讚許羅傑艾勒斯是一位充滿創意、有遠見的人，「他的作品協助定義了一個動畫時代，並持續激勵著全球各地的觀眾，我們對他為迪士尼所奉獻的一切表示由衷的感激，我們的心與他的家人、朋友以及合作夥伴同在」。
羅傑艾勒斯從小因動畫《小飛俠》對動畫電影產生濃厚興趣，後來透過《奧麗華歷險記》正式加入迪士尼團隊，陸續參與《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》等作品，並以《獅子王》成為他的生涯代表作。如今傳出離世消息，享壽76歲，儘管死因並未公開，仍引起親友、粉絲感到惋惜。
