《獅子王》、《阿拉丁》導演突逝世 好友悲痛：上週他還在埃及旅遊

羅傑艾勒斯（Roger Allers）是動畫片《獅子王》共同導演，好友證實他已離世，享年76歲。翻攝自rogerallers IG



迪士尼動畫《獅子王》是20世紀代表作，為許多中生代創造美好的童年時光，而此片的共同導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）18日傳出離世，享壽76歲。其好友、資深視覺特效總監戴夫博瑟特（Dave Bossert）在臉書忍痛證實此事，還說兩人上週還在互通寫信，如今一切都顯得很不真實，他也肯定艾勒斯生前的成就，「他是一位天才藝術家與電影人，也是迪士尼動畫文藝復興時期真正支柱。」

《獅子王》1994年上映，正是電影院的全盛時期，當時全球票房創下7.71億美元，為動畫片立下標竿，是迪士尼的經典之作，爾後還有舞台劇、真人版電影等形式持續活躍舞台。

而《獅子王》是艾勒斯與夥伴羅伯明考夫（Rob Minkoff）共同指導，艾勒斯的經典之作還有《阿拉丁》、《熊的傳說》，以及奧斯卡提名短片《賣火柴的小女孩》等等，才華洋溢。

如今摯友艾勒斯傳出死訊，博瑟特在臉書悲痛悼念，他表示，自己對艾勒斯已踏上下一段旅程的訊息感到無比悲傷，想到上週艾勒斯在埃及旅遊時，兩人還互通電子郵件，讓一切變得很不真實，「他是一名天才藝術家、電影人，也是迪士尼動畫文藝復興時期的重要人物。」

博瑟特指出，難忘兩人一起製作《賣火柴的小女孩》快樂時光，他看見艾勒斯的好奇心、慷慨、熱情，這些特質總是能感染身邊每一個人，「羅傑有一個明亮且溫暖的靈魂，沒有他的世界會黯淡許多，」他感傷地對艾勒斯說：「安息吧，我的朋友，直到我們在另一端再次相遇。」

