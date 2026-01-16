獅子魚湧入地中海無天敵 漁民去除毒性推廣成佳餚

地中海東部島國賽普勒斯的漁民蓋塔諾斯，熟練地將獅子魚從漁網中解開，並且將牠與當天捕到所有漁獲放在一起。蓋塔諾斯以捕魚作為收入來源，以前他捕到的不是鯛魚就是鱸魚，但現在他的船釣冰箱中大部分都是這個從紅海入侵到地中海的獅子魚。

獅子魚身上有著褐色和白色的花紋，美麗的外表讓牠們成為相當受歡迎的觀賞魚，然而獅子魚其實是超凶猛的掠食者，在5週內就能吃掉附近80%的幼魚，並且帶有毒液，因此少有天敵。此外，另一種也來自紅海，也有強烈劇毒的圓斑兔頭魨，被稱為「吞噬機器」，牠能夠輕易地咬斷漁網逃跑，嚴重破壞漁民的漁獲與生計。

賽普勒斯漁民蓋塔諾斯表示，「我們想向歐盟表明，這對魚類的數量和捕撈的種類來說都存在著大問題 ，因為有些外來種讓某些魚種已經完全消失在這個海域，但也要歸因於氣候變遷，氣候變遷是一個重要的議題。」

獅子魚原本主要出現在印度洋和太平洋海域，賽普勒斯的漁業部門說，因為氣候變遷導致水溫升高，再加上蘇伊士運河的擴建，等於是打開了閘門，才會造成獅子魚大量湧入地中海。然而獅子魚的繁殖力超強，約4天就能產卵一次，捕也捕不完，也破壞生態平衡，於是去除牠們的毒棘後，乾脆變成餐桌上的美食。

餐廳老闆門托尼斯指出，「去年他們開始推廣這種魚，這樣大家就能了解牠們、對抗牠們，當民眾開始吃牠們，自然需求就會上升，等於是讓獅子魚自動銷毀，如果沒有人要的話，那我們為什麼要捕撈牠們呢？」

至於圓斑兔頭魨因為毒性無法去除，只要捕獲也只能丟棄，而為了鼓勵捕撈以減少圓斑兔頭魨的數量，歐盟提出捕貼漁民每公斤約4.73歐元、約台幣174元的計畫。此外，賽普勒斯的廚師也開始自創加入獅子魚的料理，讓它更具有競爭力，而這裡吃到的獅子魚價格還比常見的鱸魚料理少一半，鱸魚的價格為每公斤20歐元（約台幣737元）。