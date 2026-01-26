獅山子扶貧專案 縫補命運的缺口

慈濟在獅子山共和國深耕10年，除了有災害時賑災，這幾年也展開幾項慈善計畫，其中一個是幫助當地弱勢婦女、學習縫紉。這裡的女性大多早婚、甚至童婚，教育程度不高，但不代表她們沒有夢想。當地慈善組織蘭頤基金會、和慈濟合作，啟動縫紉班計畫，這兩年、協助27位弱勢婦女、有機會學習一技之長。

住得偏僻、失去右腿功能，想去哪都不方便，怎麼討生活，又怎敢談夢想？但她一直有當設計師的夢想，現在成真、擁有一台全新縫紉機，家裡客廳就是工作室，一件件衣裳、就像她的人生，從2024年開始亮麗起來。慈濟慈善基金會專員 歐友涵：「蘭頤基金會推動這個計畫，找12位當地的弱勢婦女，包括4位是行動不便，大家都是沒有工作，也沒有什麼教育，之前就是去街頭乞討。」

在獅子山共和國，女性長年弱勢，過去內戰、或社會風氣之下，不乏成為性暴力受害者，而且童婚比例和男生4%相比，女生達30%，年紀小就要懷孕、帶孩子，哪有機會展開自己的未來。慈濟慈善基金會專員 歐友涵：「大部分的學生是從家人或者是朋友，聽到有這個計畫，畢業後我們給他們一套東西，包括縫紉機 熨斗，還有一些布料 ，就能夠很快開始他們自己的生意。」

計畫順利進入第二屆，但回頭關心第一屆學員，卻發現她們有了技術和工具，對生活的幫助、依然有限。裁縫班學員 Tenneh Dauda：「現在我有辦法自己賺錢，能夠保障我的生活，我自己做了衣服之後，給我朋友幫忙賣，雖然收入不多 但還是能維生。」

慈濟慈善基金會專員 歐友涵：「現在希望準備一個地方，她們可以去那個地方，有一群人一起做縫紉，或者是幫她們一個一個，找地方可以做這種的工作。」

時隔一年，慈濟慈善基金會、再度到獅子山共和國的裁縫班，這次有縫紉專業的志工同行。馬來西亞慈濟志工 王慈惟：「哪怕是在這樣條件比較，落差大的環境，她身上穿著剪裁的衣服等等，顏色的艷麗 豐富 ，代表她們的精神面滿有熱忱，而且她掛在牆壁上的衣服 ，不是亂做的，它是有裁剪 有經過設計。」

她們手中針線，就像人生主導權，終於成為自己人生的主人。

