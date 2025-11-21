獅山線「樂遊竹縣套票」開賣 一票搞定吃喝玩樂

吉祥物皮皮獅與民眾同樂。





新竹縣政府21日推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，最低 99 元起即可享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容。套票即日起於ibon售票系統限量開賣，鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣。

交通旅遊處長陳盈州指出，這次於ibon系統推出的四款套票皆包含「獅山線公車1日無限搭乘券」，並依不同需求規劃四大主題，分別有99元人氣美食套票，可兌換內灣彭老師野薑花粽兩顆，或哈客愛養生擂茶飲品一杯；299元手作體驗套票，提供絹印DIY或客家擂茶 DIY，適合親子與喜愛文化體驗的旅客。

另有389元伴手禮套票，含擂茶隨身包16入，或隆源餅行客家餅禮盒；599元遊玩體驗套票，可至尼普頓馬術創藝園區體驗騎馬，感受自然與休閒結合的特色旅程。四款套票涵蓋吃、玩、購等面向，讓旅客一次滿足所有需求。

為推廣新套票，縣府同步推出「皮皮獅瘋套票」主題活動，將於 12/7（日）下午1時30分在竹東「Wah!幾散竹東」登場。現場將舉辦趣味闖關遊戲，竹縣人氣最高的吉祥物皮皮獅也會到場與民眾同樂，完成指定任務即可兌換擂茶一杯，數量有限、兌完為止。





