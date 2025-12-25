獅情送暖過聖誕 高雄市公益聯盟獅子會前進三地門瑪利亞收容所社會服務

【互傳媒／記者 范家豪／三地門 報導】 為慶祝聖誕佳節，高雄市公益聯盟獅子會今（25）日上午邀集國際獅子會300E-5區獅兄獅姐，齊聚於公益聯盟獅子會創會會長李宜蓁家中後，共同前往位於屏東縣三地門鄉青山村的「瑪利亞收容所」，展開一場充滿溫情的社會服務活動，捐贈民生物資並發放紅包，將佳節祝福與實質關懷送到收容所。

高雄市公益聯盟獅子會創會會長李宜蓁表示，公益聯盟獅子會成立至今已邁入第十屆，每年固定至少兩次前往各地收容所進行較大規模的物資關懷行動，而她本人更是長期每月自發性將物資送往瑪利亞收容所，希望以持續行動陪伴弱勢族群。

▲高雄市公益聯盟獅子會前往三地門瑪利亞收容所傳遞關懷。（圖／記者范家豪）

公益聯盟現任會長李貴琴也特別感謝此次有眾多獅兄獅姐前來共襄盛舉，她感性地說，看到大家在聖誕節前夕一同上山送暖，內心感到十分感動與欣慰。瑪利亞收容所目前收容人數約十餘位，皆由收容所負責人瑪利亞以愛心與耐心長期照顧，為無依者提供安身之所。

▲高雄市公益聯盟獅子會所贈送收容所的物資。（圖／記者范家豪）

此次活動不僅讓收容者感受到社會的溫暖，也展現公益聯盟獅子會長年深耕公益、實踐「我們服務」精神的具體行動，在聖誕佳節前夕為山地部落注入滿滿正能量。