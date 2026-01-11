獅會宣導糖尿病防治 開步走

國際獅子會三○○A五區第三專區＆第八專區獅友健走活動，昨（十一）日在太平洋公園舉辦「健康妙計走為上策」糖尿病防治宣導健走活動，縣長徐榛蔚與獅友及獅眷們一起運動，雖然天氣仍寒冷，但大家愛運動的熱情不減，漫步在優美壯闊的太平洋左岸，感受花蓮獨有的生活節奏（見圖），現場熱鬧歡騰。

縣長徐榛蔚表示，歡迎全民加入愛運動的行列，太平洋公園整體環境已全面升級，未來將以更安全、友善且充滿活力的面貌，迎接縣民與遊客，成為融合健康運動、文化氛圍與海岸景觀的重要城市亮點。除新增成人體健設施，改善既有木棧道外、也針對因0403地震受損的鋪面及人行橋進行修補及重建，並結合藝術創作與觀光特色，讓更多民眾與遊客走進花蓮、親近自然，展現花蓮品牌的獨特魅力。

第三專區主席鄭吉良及第八專區主席吳美銀皆指出，活動聚焦於糖尿病防治，強調「走」與「控糖」的重要性，透過健走運動，獅子會主要致力於將糖尿病防治知識普及化，透過「抗糖」行動，將健康觀念傳遞給更多人，實踐服務社會的宗旨。

國際獅子會三00A五區第三專區與第八專區舉辦「健康妙計走為上策」為主題的糖尿病防治健走活動，路線自太平洋公園海洋劇場到太平洋公園南濱段，再沿著兩潭自行車道往北經南濱橋，於太平洋公園排球場對面?亭(折返點)來回全程三.八公里。活動現場也宣導包含血糖檢測、健康講座（如血糖控制目標、智慧APP應用）、衛教宣導及實際操作藍芽血糖機，旨在提升獅友及社區的糖尿病防治意識，並將「抗糖」種子教官培訓至社區實踐健康守護，展現「WeServe」精神。