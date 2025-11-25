獅會送愛 樂憨之家獲贈專車

「憨夢超人專車」在眾人見證下正式啟用。

國際獅子會三００-E1區廿五日將一輛象徵愛與支持的「憨夢超人專車」捐贈給台南市樂憨之家，協助院內心智障礙者擁有更安全便利的交通服務。車輛的啟用將成為機構未來重要的照護後盾，改善六十名憨兒就醫、學習與參與社區活動的外出安排。

特別的是，本次捐贈的專車命名為「吾私號」，取自第十七區主席王程信母親張私女士之名，象徵他將對母親的深情化為對社會的無私奉獻。王程信表示，他希望趁母親仍健康時以實際行動回饋社會，讓母親親眼看到慈愛延伸出的公益力量。他也談到，贊助交通專車是一個長期而務實的選擇，車輛雖然需要一定成本，但若以十年、十五年來看，每月分攤後其實負擔不大，卻能長期改善憨兒的交通安全與活動品質。這不只是捐一台車而已，而是把愛延續更久。

樂憨之家執行長徐培凱表示，院內服務對象多需陪同外出，交通資源不足一直是營運的挑戰。新的專車將能大幅改善接送流程，減少分批外出的不便，讓憨兒能更安心地前往醫院、社區課程或日常活動。