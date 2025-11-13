獅會關懷偏鄉 左鎮老少健檢

國際獅子會300E-5區第七專區提供左鎮區長輩健康器材。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕左鎮報導

國際獅子會300E-5區第七專區將於十六日上午在左鎮區北極殿舉辦社會服務活動，結合醫療篩檢、教育扶助與關懷行動，為左鎮區的長者與學童帶來實質的健康守護與愛心關懷，展現獅子會長期深耕社區、服務人群的精神。

這次活動由第七專區主席郭清進發起，並由ＰＫ幸福分會、精英分會、華倫分會、遇見分會、同心分會及利多分會等共同協辦，為左鎮國中及國小學童提供視力篩檢，守護學童視力健康，亦提供左鎮區長輩健康器材。

郭清進希望透過這次關懷行動，不僅強化了社區情感連結，也提升居民的健康意識與教育能量，實踐獅子會「We Serve（我們服務）」的核心理念，讓愛與關懷持續在左鎮發光發熱。