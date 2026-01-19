獅潭文化會館改建 拚明年完工

啟用超過1甲子的苗栗縣獅潭鄉文化會館兼鄉立圖書館，前身是獅潭鄉公所辦公室，因建物老舊安全堪虞，經鄉公所聯手縣府向客委爭取經費拆除改建，19日舉行動土，客委會前後任主委古秀妃（前排左四）、楊長鎮（前排左三）、苗栗縣長鍾東錦（前排右四）等共同主持動土。（謝明俊攝）

啟用超過1甲子的苗栗縣獅潭鄉文化會館兼鄉立圖書館，前身是獅潭鄉公所辦公室，因建物老舊安全堪虞，經鄉公所聯手縣府向客委爭取經費拆除改建，客委會前後任主委古秀妃、楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦等19日共同主持動土，鍾東錦感謝客委會全力支持圖書館改建，期望中央與地方一同攜手打拚地方建設。

獅潭鄉立圖書館沿革最早可追溯至民國50年啟用，為獅潭鄉公所辦公室，83年鄉公所另覓地新建，舊址閒置多年，92年政府推動閒置空間再利用，將原址重建為獅潭鄉文化會館，提供地方活動及文化空間使用。101年3月文化會館改建成圖書館，提供民眾閱讀空間。

111年10月因檢測發現建物耐震度不足有安全疑慮，圖書館自此開始休館，獅潭鄉長劉淑能就任後，與縣府聯手提出拆除改建計畫，向客委會爭取經費改建文化會館，113年5月獲得客委會核定補助，確定於原址重建「獅潭鄉文化會館暨圖書館」。

劉淑能表示，全案預計於116年完工，新建物一樓規畫為多功能活動中心、旅客服務中心及半戶外村民廣場。二、三樓供圖書館使用，包含互動式閱讀區、一般閱讀區、書籍查詢區及借還書作業區。四樓則是視聽室、多功能展示廳、戶外閱讀區及藏書室等空間設施。

劉淑能強調，獅潭鄉是人文底蘊深厚、自然景觀豐富的地方，這座文化會館暨圖書館，不只是硬體建設，更是培養下一代、凝聚社區情感、延續地方文化的重要基地。