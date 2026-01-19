獅潭文化會館暨圖書館 動土

獅潭鄉新建文化會館暨圖書館動土明年完工。（記者江乾松攝）

▲獅潭鄉新建文化會館暨圖書館動土明年完工。（記者江乾松攝）

苗栗縣獅潭鄉舊有文化會館暨圖書館，因建物已逾一甲子且耐震度不足，經地方爭取客委會補助一點一億餘元經費原址重建，新建工程昨（十九）日上午由客委會主委古秀妃、縣長鍾東錦、獅潭鄉長劉淑能及地方各界代表，連袂舉行焚香祝禱及動土儀式，預定一一六年七月竣工啟用。古秀妃說，這是全台唯二補助上億的圖書及文化會館；鍾東錦允諾全力支持後續內部設備，鼓勵鄉親充分利用，而雄偉建築物則成為新地標。

廣告 廣告

獅潭鄉立圖書館最早要追溯至民國五十年，係鋼構水泥建物作為獅潭鄉公所辦公室廳舍，後來改為文化會館的基礎設施；鄉公所八十三年間遷出後一度閒置，直到九十二年間配合政府推動閒置空間再利用，將原址整建為文化會館，提供地方活動及藝文空間使用。至一○一年三月又將文化會館改建作為圖書館用途，提供民眾借書、親子及銀髮族閱讀場域，然於一一一年十月鑑定原建物耐震度不足並有安全疑慮，圖書館自此休館。後來鄉公所、縣政府結合地方各界積極爭取中央補助推動重建計畫，並於一一三年五月核定通過原址重建為文化會館暨圖書館；其中，客委會補助拆除重建經費一億一一五萬一千元，公所自籌一千一百二十三九千萬元。

文化會館暨圖書館新建工程被視為地方重大建設，也承載地方各界的期待，昨天動土儀式冠蓋雲集，客委會主委古秀妃、任內通過計畫的前主委獅潭鄉籍的楊長鎮、中辦副執行長李貴富、縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧、社會處長張國棟、文觀局副局長徐建男、鄉長劉淑能，以及立委陳超明、邱鎮軍特助張朋輝、議長李文斌、縣議員楊文昌、楊恭林、陳春暖、陳品安及鄉民代表、農會三巨頭、國中小校長等，都一起出席焚香祝禱及動土儀式，見證歷史性的一刻。

客會委主委古秀妃分享她本身發現圖書與文化設施有很大的城鄉差距，偏鄉地區尤其偏遠客庄對資源的迫切需求，地方各界必須凝聚共識並規畫符合補助規範的計畫，才能爭取客委會的補助，後來續有前主委楊長鎮啟動文化發動機計畫，挹注資源到客庄的圖書館和文化會館相關設施，縮短城鄉差距。

縣長鍾東錦感謝客委會對獅潭的重視，大力補助上億元經費辦理改建工程，待新建工程完工之後，縣府也會支持後續內部各項設備所需經費，讓長輩、青年夥伴和學子，能夠到這個舒適場所借書閱讀或參與活動等，尤其希望學生培養閱讀和運動的好習慣，未來的人生肯定會不一樣。鍾東錦說，嶄新的文化會館暨圖書館，建築外觀與內部設計都非常理想，多重功能也很適合鄉親利用，相信建築竣工後，不僅會獅潭市區景觀改變，也會成為醒目的新地標。