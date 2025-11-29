獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。
縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。
獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。
縣長鍾東錦指出，農業結合觀光休閒才能創造更大效益，今天看到現場滿滿遊客，可見獅潭仙草花季相當成功。鍾東錦表示，獅潭鄉是很傳統的客家庄，保留很多客家特色，像全台僅有的「茶壽」。他說，去年獅潭仙草花活動吸引超過十五萬名遊客到訪，相信今年會更熱鬧，也歡迎國人到獅潭來欣賞浪漫的紫色花海，並體驗客家特色的文化和美食，感受獅潭的魅力。
