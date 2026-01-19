獅潭鄉新店社區關懷據點揭牌 苗栗第232處據點成立

▲苗栗縣獅潭鄉新店社區照顧關懷據點今天正式揭牌。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣獅潭鄉新店社區照顧關懷據點今天正式揭牌，是全縣第232個據點。縣長鍾東錦上午到場致贈15萬元社區關懷據點開辦費，並鼓勵社區老年人都踴躍到關懷據點，大家聚在一起相互學習、關懷彼此，讓老年生活過得更健康、充實，快樂的慢慢變老。

▲據點志工特地準備湯圓與到場貴賓分享。

苗栗縣截至114年12月底止，65歲以上老年人口有10萬7476人，佔全縣總人口數的20.23％，已邁入高齡化社會。

縣府社會處指出，為讓長輩在熟悉的社區能安心生活，實現在地安老的願景，鍾縣長上任後即致力推動設置「社區照顧關懷據點」，加上今天在獅潭鄉新店社區照顧關懷據點，目前全縣共有232個據點，也是獅潭鄉第5個社區照顧關懷據點，全縣據點布建率已達84%。

縣長鍾東錦、縣府社會處長張國棟、老人福利科長張瑞瑜、議員楊恭林、陳春暖、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育、總幹事黃煥祥、立委邱鎮軍特助張朋輝上午到場，與新店社區發展協會理事長郭寬權及執行長李美琴一起為社區照顧關懷據點揭牌，青溪婦女協會帶來精采的太古表演迎賓，據點志工們也特地準備湯圓與到場貴賓分享。

目前獅潭鄉總人口數3943人，65歲以上的長輩有1264人，佔獅潭鄉總人口數32%，據點每週一、三8:00~12:00開放，目前有26位志工，提供電話問安、健康促進活動、餐飲服務等3項服務。

縣長鍾東錦指出，獅潭是苗栗的長壽之鄉，目前65歲以上的長輩佔全鄉1/3，因此社區照顧關懷據點相當重要，他除了鼓勵社區老年人都踴躍到關懷據點，也請社會處及公所協助增加據點志工和資源，讓長輩們活到老、學到老，也要快樂地慢慢變老。

縣府社會處指出，目前全縣志工人數友4100多人，每個月透過據點服務約6萬人次長者。鍾縣長考量物價飛漲，為讓長輩吃得好、吃得營養，今年已針對據點餐飲加值經費，由每月6000元提升至每月7000元，縣府未來亦將持續向中央爭取補助及運用公益彩券盈餘的經費，輔導新單位成立社區照顧關懷據點，朝向設置一村里一據點為目標，實踐「福栗佈老樂活園」，讓長者能就近到據點參與健康促進活動以延緩老化，實現在地老化的理想與目標。