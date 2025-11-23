獅王瀑布3山友遭突發落石砸中 滑落百公尺山坡黑鷹急飛吊掛

3山友遭百公尺落石砸落山坡黑鷹直升機急降谷救命。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣瑪家鄉知名戲水秘境「獅王瀑布」22日下午驚傳落石意外，3名相約前往瀑布戲水的山友，行經瀑布上方約百公尺處時，竟遇到突如其來的落石襲擊，3人措手不及連人帶石滑落陡坡，當場受傷、受困，情況一度相當危急。

屏東縣消防局於下午1時33分接獲報案後，隨即啟動救援機制，派出6車14名救難人員前往現場。然而，抵達山區後才發現，獅王瀑布周邊地形險峻、碎石遍布，加上傷者位於高處，坡度陡峭、植被濃密，使得要以人力徒步搬運下山幾乎不可能，任何一個步伐都有可能造成二次事故。救援行動瞬間陷入極高難度。

廣告 廣告

盡管環境惡劣，救難隊仍成功攀上傷者所在位置，初步評估3人皆意識清楚，但傷勢相當不輕。兩名男性傷者，分別33與34歲，其中1人右大腿骨折伴隨頭部外傷；另1人則是膝蓋嚴重骨折，無法自行移動。

1名34歲女性傷者情況更危急，疑似出現顱底骨折症狀，必須儘速送醫處置，鑑於現場地形難以進行後送，指揮官立刻向消防署申請空勤總隊支援，以空中方式執行最安全的撤離作業。

空勤總隊接獲任務後，立即派遣黑鷹直升機前往。經過定位與協調，直升機於下午5時5分抵達，並迅速完成高空吊掛作業，將3名傷者平安吊掛上機。短短10分鐘後，黑鷹便將傷者送至山下，由待命救護車火速接手，將3人緊急送往屏東基督教醫院治療。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況