獅球嶺炮台步道落成 意外引爆基隆市長選舉前哨戰

基隆市獅球嶺炮台周邊步道11日上午宣布啟用，近日卻為此引發市長謝國樑（右5）與議長童子瑋之間的炮火。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府向交通部觀光署爭取補助，以2800萬元的總預算，串連劉銘傳隧道與獅球嶺炮台的步道，對基隆民眾來說，都是值得開心的成績。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

獅球嶺炮台是基隆市市定古蹟，因為鄰近台灣最早的鐵路隧道劉銘傳隧道，多年來都有不分黨派的地方議員，爭取建設連通劉銘傳隧道到炮台的步道。11日上午基隆市政府宣布獅球嶺炮台步道落成，也意外激發市府與議長童子瑋之間的炮火。

基隆市政府表示，獅球嶺炮台步道相關工程，市府爭取交通部觀光署補助1512萬元，市府自籌1288萬元，總經費達到2800萬元持續推動。11日上午舉辦記者會，宣布正式啟用。市長謝國樑表示，改善工程不僅提升步道安全與景觀品質，更成功串聯中央砲台、北峰至西砲台等重要文化資產，使步道動線更完整、體驗更友善。

基隆市議會議長童子瑋7日在臉書發文，表示他多年持續爭取砲台和周邊步道改善，終於有了階段性的成果。沒想到，10日傍晚甫上任的基隆市政府副發言人鍾明，卻發文表示童「階段性的錦上添花，搶先三天替基隆市府報喜」。

鍾明意有所指童子瑋「收割」的說法，也引發童子瑋及民進黨籍市議員的不滿。童子瑋強調，爭取炮台步道改善的政見，從2018年他首屆議員任內便已提出，也多次與市府團隊協調並詢問進度。11日上午，民進黨籍的議員吳驊珈、張之豪、鄭文婷等人，更出面力挺童子瑋。

由於童子瑋被視為明年與謝國樑爭取基隆市長的熱門人選，近日的爭議也被視為是明年市長選舉的前哨戰。

文化觀光局長江亭玫指出，獅球嶺步道屬老少咸宜的山徑，民眾可依體力選擇約40或60分鐘兩種路線。配合步道啟用，劉銘傳隧道亦同步採「全日常態開放」模式，惟將依生態特性調整參觀方式。每年 3～11月為繁殖期，採限制人流模式維護在地物種；12月至隔年2月為冬眠期，則取消人數上限，歡迎民眾深入探訪百年鐵道文化與獨特在地生態。

