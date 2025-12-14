獅球嶺砲台周邊步道 啟用

獅球嶺砲台周邊步道正式啟用了！串聯台灣第一座鐵路隧道，打造基隆文化觀光新亮點。



（圖：文化觀光局提供）

（圖：文化觀光局提供）

基隆市獅球嶺砲台周邊步道正式啟用了！該項工程由基隆市政府與中央協力推動，中央補助54%經費，共計1,512萬元、市府自籌46%，共1,288萬元，總計耗資2,800萬元完成，是基隆山海城市步道系統的重要里程碑。

十一日，基隆市長謝國樑親自主持啟用典禮，他宣布獅球嶺砲台周邊步道，將首次完整串聯台灣第一座鐵路隧道│劉銘傳隧道南北口，成為基隆兼具自然、生態與文化歷史的新型亮點路線。

謝國樑說，此次改善工程，不僅提升步道安全與景觀品質，更成功串聯中央砲台、北峰至西砲台等重要文化資產，使步道動線更完整、體驗更友善。

他也感謝市議員鄭愷玲、秦鉦與吳驊珈等民意代表及各里長的關心與協助，以及軍方配合退縮圍牆，使通行環境能順利打通。謝國樑強調，獅球嶺作為基隆八景之一，兼具地理戰略位置與文化歷史意義，未來，市府將持續推動跨區合作，共同維護環境，讓基隆的文化觀光更上一層樓。

文化觀光局長江亭玫指出，獅球嶺步道屬老少咸宜的山徑，民眾可依體力選擇約40或60分鐘兩種路線。配合步道啟用，劉銘傳隧道亦同步採「全日常態開放」模式，惟將依生態特性調整參觀方式。每年3～11月為繁殖期，採限制人流模式維護在地物種；12月至隔年2月為冬眠期，則取消人數上限。

文化觀光局歡迎民眾深入探訪百年鐵道文化與獨特在地生態。文化觀光局長江亭玫指出，文觀局每週五至週日，將提供兩梯次定點導覽服務，讓遊客能以更深度的方式走讀基隆。

劉銘傳隧道周邊生態豐富，為兼顧物種生態與文化旅遊品質，文觀局提醒民眾入內時請保持安靜、降低光源干擾。同時，因步道草木茂密，爬蟲類、蜂類及蚊蟲較多，建議穿著長袖衣褲、包鞋與長襪，以避免蚊蟲叮咬與物理性傷害。

謝國樑市長最後強調，獅球嶺步道與劉銘傳隧道的全面串聯，不只是步道開放，更是基隆朝向文化生態深度旅遊的重要一步。未來，市府將持續整合歷史、自然與社區力量，打造更友善、更具魅力的山海文化城市，歡迎市民與遊客在冬日走入山林，感受基隆多層次的風景與歷史故事。

文化觀光局指出，劉銘傳隧道·開放時間：每週二至週日（週一公休）上午9點至下午5點，定點導覽：每週五至週日分二梯次，上午10點、下午2點（每梯次30人）。民眾欲知相關資訊，請詳情官網及臉書之懶人包。