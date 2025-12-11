獅球嶺砲台步道串聯劉銘傳隧道 謝國樑續推基隆文化觀光更上一層樓

照片來源：基隆市文化觀光局

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

獅球嶺砲台周邊步道今（11）日正式啟用，由基隆市長謝國樑親自主持記者會，並宣布步道將首次完整串聯台灣第一座鐵路隧道，劉銘傳隧道南北口成為基隆兼具自然、生態與文化歷史的新型亮點路線。

該工程爭取交通部觀光署補助2800萬元，中央補助54%為1512萬元、市府自籌46%為1288萬元，市府與中央協力推動，是基隆山海城市步道系統的重要里程碑。

謝國樑表示，此次改善工程不僅提升步道安全與景觀品質，更成功串聯中央砲台、北峰至西砲台等重要文化資產，使步道動線更完整、體驗更友善。他也感謝市議員鄭愷玲、秦鉦與吳驊珈等民意代表及各里長的關心與協助，以及軍方配合退縮圍牆，使通行環境能順利打通。

照片來源：基隆市文化觀光局

獅球嶺作為基隆8景之一，兼具地理戰略位置與文化歷史意義，謝國樑表示，未來市府將持續推動跨區合作，共同維護環境，讓基隆的文化觀光更上一層樓。

文化觀光局長江亭玫指出，獅球嶺步道屬老少咸宜的山徑，民眾可依體力選擇約40或60分鐘兩種路線。配合步道啟用，劉銘傳隧道亦同步採「常態開放」模式，但將依生態特性調整參觀方式。

江亭玫說明，每年3至11月為繁殖期，採限制人流模式維護在地物種；12月至隔年2月為冬眠期，則取消人數上限，歡迎民眾深入探訪百年鐵道文化與獨特在地生態。她也宣布，文觀局每週五至週日將提供2梯次定點導覽服務，讓遊客能以更深度的方式走讀基隆。

隧道周邊生態豐富，為兼顧物種生態與文化旅遊品質，文觀局提醒民眾入內時請保持安靜、降低光源干擾。同時，因步道草木茂密，爬蟲類、蜂類及蚊蟲較多，建議穿著長袖衣褲、包鞋與長襪，以避免蚊蟲叮咬與物理性傷害。

謝國樑最後強調，獅球嶺步道與劉銘傳隧道的全面串聯，不只是步道開放，更是基隆朝向文化生態深度旅遊的重要一步。市府將持續整合歷史、自然與社區力量，打造更友善、更具魅力的山海文化城市，歡迎市民與遊客在冬日走入山林，感受基隆多層次的風景與歷史故事。

基隆市安樂區的劉銘傳隧道，又名獅球嶺隧道，是台灣首座鐵路隧道，也是唯一現存清代鐵路隧道。開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時，週一公休；每週五至週日分上午10時、下午2時，2梯次定點導覽，每梯次30人，相關資訊詳情請至官網及臉書閱覽「劉銘傳隧道懶人包」。

照片來源：基隆市文化觀光局

