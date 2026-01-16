獅球嶺砲台步道 考慮收費或分流

基隆獅球嶺砲台周邊步道啟用以來，吸引眾多民眾前往參觀。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆獅球嶺砲台周邊步道於一一四年十二月十一日正式完工啟用，成功串聯台灣第一座鐵路隧道-劉銘傳隧道與市定古蹟獅球嶺砲台，形塑結合自然生態與文化歷史的嶄新觀光路線。啟用以來吸引眾多民眾前往參觀，惟假日期間人潮集中，對周邊居民生活與交通秩序造成一定影響。對此，基隆市文化觀光局表示，市府已啟動跨局處研議，將就參觀模式與相關配套提出後續改善方案，期能兼顧文化保存、觀光發展與居民生活品質。

文化觀光局進一步說明，基隆市地形特殊，三面環山、一面向海，獅球嶺砲台、白米甕砲台、劉銘傳隧道及高遠新村港務局局長官舍等重要文化資產，皆與周邊居民生活空間高度交織，巷道狹窄、停車空間有限，對大型車輛與大量人流的承載能力本就受限。

步道啟用迄今，累計參觀人次已逾三萬人，且多集中於週末及例假日，陸續出現汽、機車違規停放、大型遊覽車駛入巷道導致交通壅塞，以及公共廁所量能不足等情形，影響居民居住品質與用路安全。

文化觀光局長江亭玫表示，針對劉銘傳隧道與獅球嶺串聯步道之開放與管理模式，市府將持續檢討調整，不排除評估採取適度收費或人流分流機制，以取得自然生態保護、居民生活安寧與觀光推廣間之平衡。現階段已責成相關單位於週五至週日加派人力，加強取締崇德路與樂一路口違規停車行為，並於安一路與崇德路口、樂一路與安樂路一段口設置禁止大型車輛進入告示，同時增設樂建停車場交通引導標誌，以及老大公廟、劉銘傳隧道與樂建停車場之行人指引設施。

文化觀光局也呼籲，請遊客行經住宅區時降低音量，尊重在地居民生活，並多加利用大眾運輸工具前往，步行約十分鐘即可抵達景點。