獅界柯基！非洲獅腿短又無辜 被獅群排擠卻紅到全網愛上牠

徐州九頂山動物園的獅子「柯基」因腿短外型似柯基犬而走紅網路。（圖／翻攝自山海視頻）

大陸江蘇徐州市一隻非洲獅「柯基」最近在網路上爆紅，不是因為牠兇猛霸氣，而是因為牠「腿太短」！飼養員透露，這隻外型明顯與其他獅子不同的獅王，因腿短被其他獅子霸凌，只能獨自飼養，令人又好笑又心疼。

這隻被暱稱為「柯基」的非洲獅，目前生活在徐州九頂山野生動物園。根據《山海視頻》報導，牠的四肢比例與一般非洲獅差異明顯，外觀看起來就像「獅界柯基」，因此獲得這個可愛的名字。

飼養員小蔡表示，柯基雖然因身形特殊遭獅群排擠，但個性非常溫和友善，是飼養員心中的寶貝。牠目前由後勤團隊單獨照料，未對外展出。不過隨著網路上影片和照片瘋傳，牠獨特的可愛模樣吸引大量網友關注。

廣告 廣告

「我真的覺得這是一件好事，也希望未來牠能夠真正與遊客見面，因為牠真的很可愛！」小蔡開心表示。

不少網友也紛紛留言：「是迷你版獅子吧？太萌了！」、「好想去看看牠現場走路的樣子」，甚至還有人敲碗出周邊商品，足見「柯基獅」的超高人氣。

園方目前尚未透露是否安排牠正式對外亮相，但已表示會持續照顧牠的健康與生活品質，並感謝大家對特殊動物個體的關注與喜愛。

徐州九頂山動物園的獅子「柯基」因腿短外型似柯基犬而走紅網路。（圖／翻攝自微博，山海視頻）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

簡廷芮被指有鬼！ 「神隱三天發聲了」：沒有與任何人有不當關係

王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切