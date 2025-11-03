獅隊強打林安可行使旅外球員權利 日職多隊表達興趣
繼味全龍王牌投手徐若熙日前宣告行使旅外球員權利後，中華職棒3日再公告統一獅強打林安可也正式啟動旅外挑戰程序，準備進軍國際舞台。根據日本媒體報導，已有多支日職球團對林安可表達濃厚興趣。
林安可於2019年被統一獅以第一指名選入，起初以投手身分出發，但在2020年轉型為打者後表現驚人，以32支全壘打、99打點拿下全壘打與打點雙冠王，同年榮獲中職新人王。
近年來，林安可的打擊火力持續穩定，至今已累積112支全壘打，是聯盟公認的頂級強打之一。儘管統一獅有意慰留，不過林安可對旅外挑戰充滿企圖心，並於3日正式向聯盟提出申請。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
MLB／「我其實並不想讓他上場」 道奇主帥談山本由伸中0日傳奇背後故事
連續兩年在美國職棒世界大賽封王的道奇隊，於台灣時間3日早上凱旋回到洛杉磯，FMVP山本由伸一下機就高高捧舉起世界大賽冠軍金盃，臉上露出燦爛笑容，這次他在世界大賽系列賽完全燃燒，一人包辦4勝，尤其是G6他先熱投96球後，「中0日」再度登板，G7繳出2.2局完美後援，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後坦言自己其實並不想再讓山本上場，也透露山本兩天130球熱血傳奇背後的故事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
世界大賽／距離奪冠只剩2出局 他9上挨追平！「我1球害多倫多沒冠軍」
世界大賽G7藍鳥領先整場比賽，直到9局上守護神霍夫曼（Jeff Hoffman）遭洛哈斯（Miguel Rojas）全壘打狙擊追平比數，最終藍鳥在延長賽不敵道奇錯失冠軍，賽後霍夫曼自責喊「我的1球失投害了所有人。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 7 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/道奇2連霸再添和製重砲？ 美媒：洋基也想搶村上宗隆
道奇昨（2日）才剛在世界大賽衛冕，隊史首度2連霸，但賽後全隊共有7名球員將投身自由市場，而美國媒體也傳出道奇有意爭取日本職棒養樂多強打村上宗隆，希望能順利延攬這門和製重砲。中天新聞網 ・ 1 小時前
MLB》Kike與冠軍盃自拍 笑：真高興更強的球隊沒贏
在世界大賽第6戰演出精彩再見飛球雙殺守備的洛杉磯道奇Enrique Hernandez，今天在社群網站上張貼自己與冠軍獎盃的合照，並諷刺加拿大轉播單位球評Caleb Joseph的發言。TSNA ・ 7 小時前
MLB世界大賽》道奇5比4力退藍鳥贏下G7達成二連霸 成為近25年來首支能連霸的球隊
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，道奇靠著Max Muncy、Miguel Rojas、Will Smith全壘打挹注，加上山本由伸在比賽尾聲挺住壓力，完成2.2局僅被敲1支安打的後援工作，最終道奇就以5比4，系列賽4比3收下世界大賽冠軍，並成為21世紀首支、25年來第1支成功連霸的球隊。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB》真正的世界冠軍 道奇「七國聯軍」球員皆立大功
連霸世界大賽冠軍的洛杉磯道奇成為2000年「邪惡帝國」洋基以來的「第二帝國」，如同當年的洋基以及今年的對手藍鳥，摘冠的道奇陣中有來自8個國家球員組成的聯軍，立下大功的至少包含了7位不同國籍的球員。中時新聞網 ・ 10 小時前
MLB》柯蕭算錯出局數 「以為被追平」預備上場接替山本
道奇在世界大賽G7第11局下半「再見雙殺」結束比賽，柯蕭（Clayton Kershaw）沒有立即從牛棚裡衝出來，他不知道球隊已經贏了，還以為被藍鳥追平比分。當時柯蕭和佐佐木朗希在牛棚熱身，柯蕭漏算藍鳥1個出局數，「當他敲了雙殺打，我以為他們得1分追平（三壘有跑者），我以為自己要登板對付下一位打者。」中時新聞網 ・ 9 小時前
九下差點敲再見安打！ 藍鳥「四割男」雖創世界大賽安打紀錄仍淚崩
體育中心／丁泰祥 報導世界大賽今天(2號)落幕，藍鳥隊在第7戰輸給道奇隊，無緣拿下32年來第一冠，陣中先發三壘手Ernie Clement，在這場比賽又敲出了3支安打，讓他在今年季後賽安打數累積到30支，打破了大聯盟單一季後賽安打的紀錄，但是沒能完成奪冠任務，還是讓Clement流下難過的淚水。FTV Sports ・ 1 天前
MLB/威爾史密斯致勝轟！道奇世界大賽連霸 近25年來最強
道奇與藍鳥今（2日）在世界大賽進行G7生死戰，道奇二刀流球星大谷翔平3局下雖挨3分砲，全隊處於一路落後，但9局上羅哈斯先敲出陽春砲追平，11局上捕手史密斯又揮出致勝陽春砲，最終道奇以5比4成為大聯盟25年來首支世界大賽連霸球隊。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
世界大賽／G7是給大谷翔平沒錯！生涯2度「中3日」先發 外媒猜這局退場
世界大賽史上第41次搶7大戰即將上演，G6賽後就有美媒爆料大谷翔平將擔任道奇G7的先發投手，G7賽前道奇親口證實今年最關鍵的一役就是交給大谷，大谷將挑戰用生涯第2度「中3日」登板替道奇完成2連霸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
經典賽日本隊受關注！日媒揭：大谷翔平將扛2、3棒
經典賽日本隊受關注！日媒揭：大谷翔平將扛2、3棒EBC東森新聞 ・ 10 小時前
MLB》「季後賽怪物」小葛瑞洛淚灑球場 藍鳥教頭：這會痛幾個星期
美聯第1種子藍鳥最後於世界大賽G7延長賽不敵衛冕軍道奇，藍鳥擁有強投豪打、加拿大主場優勢，他們輕取洋基、驚險淘汰水手，又在世界大賽G3與道奇惡戰18局，即使G7也是領先大半場比賽才在第9局被追平。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽》道奇總教練Roberts盛讚山本由伸「有他在，我才能成為這麼出色的總教練」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在比賽尾聲派上G6先發的山本由伸登板救援，最後成功完成「中0日」任務，幫助球隊以5比4，系列賽4比3完成球隊史上首次的世界大賽二連霸。賽後，總教練......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平中3日先發主審給額外暖身時間？藍鳥不滿抗議 美媒引規則有合理依據
洛杉磯道奇隊大谷翔平今天在世界大賽第7戰投打二刀流登板，在一局下及三局下都有比較晚上投手丘，主審有多一點時間讓他熱身，引發藍鳥隊不滿，但根據大聯盟官網上的比賽節奏規則，這其實有合理依據。TSNA ・ 1 天前
世界大賽／紅襪x1+道奇x3 貝茲手握4枚冠軍戒！現役球員第1人
世界大賽第7戰，貝茲（Mookie Betts）11局下獨立完成雙殺守備，幫助道奇5：4擊敗藍鳥，連2年拿下世界大賽冠軍。這是貝茲效力道奇拿下的第3冠，加上之前效力紅襪也拿過1冠，他手握4枚世界大賽冠軍戒，成為大聯盟現役球員第1人。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
世界大賽》前光芒雙王牌在道奇一同摘冠 Glasnow超誠實：打不贏就加入他
兩名前坦帕灣光芒王牌Tyler Glasnow和Blake Snell在2020年一同挑戰冠軍失利後緯來體育台 ・ 20 小時前