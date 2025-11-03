獅隊強打林安可行使旅外球員權利 日職多隊表達興趣

繼味全龍王牌投手徐若熙日前宣告行使旅外球員權利後，中華職棒3日再公告統一獅強打林安可也正式啟動旅外挑戰程序，準備進軍國際舞台。根據日本媒體報導，已有多支日職球團對林安可表達濃厚興趣。

林安可於2019年被統一獅以第一指名選入，起初以投手身分出發，但在2020年轉型為打者後表現驚人，以32支全壘打、99打點拿下全壘打與打點雙冠王，同年榮獲中職新人王。

近年來，林安可的打擊火力持續穩定，至今已累積112支全壘打，是聯盟公認的頂級強打之一。儘管統一獅有意慰留，不過林安可對旅外挑戰充滿企圖心，並於3日正式向聯盟提出申請。(編輯：宋皖媛)