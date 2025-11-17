獅隊慰留林岳平續任總教練

本報綜合報導

中職統一7-ELEVEN獅隊總教練林岳平雖主動請辭，但球團慰留續任，教練團異動由潘威倫接任一軍投手教練，胡金龍卸下球員身分、接任一軍助理打擊教練。

獅隊表示，今年獅隊在季後挑戰賽不敵樂天桃猿，無緣總冠軍賽，總教練林岳平主動向球團請辭，球團評估林岳平對球隊整體規劃及新生代選手計畫性栽培，每年均有明顯成效，慰留林岳平。

獅隊表示，為強化一軍、二軍實力能夠有效銜接，原首席教練高志綱向球團建議成立「一、二軍總監兼統籌教練」一職，透過各項計畫執行及訓練調整、增進球隊戰力。球團同意其建議，將賦予重任委由高志綱擔任該職務改善目前現況，提升球隊競爭力。

潘威倫今年球季為二軍投手教練，球團安排潘威倫赴日職北海道日本火腿鬥士隊春訓、埼玉西武獅隊秋訓學習，球季間也安排潘威倫至一軍隨投手教練霍斯曼學習。

潘威倫明年球季將轉任一軍投手教練，負責賽事投手調度及訓練，而霍斯曼仍為投手教練，主要任務協助潘威倫教練與經驗傳承。

今年球季結束卸下球員身分的胡金龍，明年球季將轉任一軍助理打擊教練，協助一軍選手打擊策略擬定，進而提升打擊能力。

至於日籍守備統籌教練玉木朋孝，獅隊表示，玉木朋孝因個人生涯規劃想回日本，球團雖提供複數年約希望能續留，但玉木朋孝仍希望以個人生涯規劃為主，球隊尊重教練意願。

其餘教練團異動如下，高國慶將由二軍首席教練轉任一軍三壘跑壘指導教練，周廣勝將專任內野守備教練，一軍首席教練由郭俊佑接任。