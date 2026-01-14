獎勵不看年資 永慶房屋「獎勵旅遊」員工福利升級更有感

cnews124260114a08

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

交通部統計去年出國人次統計至11月已達1730萬人次，將創下歷史新高點。永慶房屋獎勵員工投其所好，去年7月份才舉辦「海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，送同仁飛往馬爾地夫、新加坡還有韓國幸福渡假，11月再舉辦「永者饗宴獎勵旅遊」揪團帶員工飛往南京體驗「六朝古都」的深厚文化底蘊。為了讓每位夥伴的付出有回饋，許多福利都沒有年資限制，只要績效達標就有機會領取，激勵員工只要努力就能被看見。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，企業的穩定成長，來自於夥伴能安心投入，所以永慶房屋持續傾聽同仁的需求，逐步調整與打造一個在薪資獎金、休假安排、升遷制度都更完善的職場。永慶房屋將獎勵員工的福利制度化，包含《永慶薪自由》業務新人首年72萬元收入保障、業績獎金、「海外旅遊獎勵暨員工旅遊」、「永者饗宴獎勵旅遊」、「幸福成家基金」等獎勵，還有「月排休最高10天」、「月月晉升」等具體化制度。

塗振宏表示，「有些夥伴比較積極，願意多花時間拚業績，公司絕對有資源支持他；如果是追求穩定的夥伴，團隊則會透過明確的目標與分工，讓大家能在適合的步調裡把事情做好。」接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試領完年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。

永慶房屋表示，年年斥資千萬在獎勵旅遊，員工領獎勵不用與他人比較，也沒有年資與職級限制，只要業績達標就能獲得「海外旅遊獎勵」，近三年來共有超過2千人次領獎。為了擴大鼓勵、有感提升員工的幸福感，永慶房屋再宣布提前開跑2026年度「海外旅遊獎勵」的業績累計期間，讓同仁能把握歲末迎新年的購屋買氣，衝刺業績站上領獎舞台，同時收穫高品質的假期行程。

獲得2025全公司最佳新人的鄭偉祥經紀人員，就是獲得「海外旅遊獎勵」的其中一員。他認為永慶房屋真的很照顧員工，除了業務新人有保障收入，前12個月保障每月6萬元，保障期後每月還有底薪，依照職級與表現從4萬起跳，另外還有業績獎金、旅遊獎勵以及幸福成家基金等，讓收入能回饋付出的努力。

在強調多元人才的時代，永慶房屋表示，更肯定不同人員特質、重視團隊專業分工，因此「永者饗宴旅遊」優先獎勵「精準做對事」的夥伴，業績不再是唯一指標，若能幫助團隊經營社區、獲得客戶致電表揚、延攬優秀人才等，都能成為加分項目，讓每位夥伴都能根據自己的優點與志向，在團隊中發展專屬定位，更在職涯中找到自我價值。

參加「永者饗宴旅遊」的店長陳亮諭分享，每個人的長處本來就不一樣，有些同仁跟社區的互動特別熱切，有些同仁則是很會幫客戶找到想買的房子，永慶的團隊合作文化，能把大家的力量集合起來，事半功倍，團隊的氣氛也會更好。目前永慶房屋也推出「月排休最高10天」，只要能跟隨公司政策就能在每月7天例休以外，再領3天有薪充電假，陳亮諭說「只要精準做對事，做業務也能把生活掌握在自己手中。」

