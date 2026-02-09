獎勵奏效！北市診所除夕開診率2成、藥局開業率近5成

為了解決民眾於春節期間用藥需求，及提供慢性處方箋藥物，台北市約五成藥局除夕開門營業。記者邱德祥／攝影

為避免去年春節醫院急診壅塞重演，衛福部健保署鼓勵醫院、診所、藥局於農曆九天年假開診、開業，提供最高百分之百的加成獎勵，最新統計，台北市健保特約西醫診所一二五○家，除夕開診二五八家，開診率兩成一，藥局特約家數八二七家，開業四○九家，開業率近五成。

基層醫療協會理事長林應然表示，衛福部今年挹注十六億元鼓勵醫院、診所、藥局春節期間開業，讓北市基層診所開診情形比往年踴躍，除夕當天可達兩成，但初一、初二開診率仍偏低，因醫師及診所醫事人員仍需與家人親友團聚。

健保署初步統計，截至一月卅一日，農曆除夕北市共有二五八家西醫診所開診，開診率百分之廿一，初一及初二則分為七十四家、七十九家，開診率僅剩百分之六。初三有九十九家開診，占比百分之八，而初四、初五回升至二○六、三四九家，開診率百分之十七、廿八，初六為周日開診一五二家，開診率降至百分之十二。

彰化縣春節診所開診率約百分之卅，衛生局長葉彥伯坦言「已屬不易」，其中除夕下午、晚上及初一、初二開診較少，預計仍略高於往年，獎勵費用支持下「可能也開得比較高興」。

台南市診所除夕有三七五家開診，初一、二降至七、八十多家。嘉義一七六家診所，春節共八十五家開診。

彰化執業醫師廖慶龍說，春節看診需求多集中在小兒科、耳鼻喉科等，骨科或慢性病為主的診所則會依實際需求評估。林應然表示，中南部醫院相對較少，診所收治病人數比北市多，春節開診意願比北部高一些。

至於藥局，截至二月五日，北市八二七家健保特約藥局，除夕四○九家開業，初一、初二減至一五六及二○一家，開業率百分之十九與廿四，初三為二七二家開業，占比百分之卅三，初四、初五開業率回升至百分之四十五、五十八，初六為周日開業率百分之五十。

藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛表示過年前夕為藥局旺季，除了領慢箋及購買感冒藥、腸胃藥等指示用藥，不少人因家裡大掃除腰痠背痛，購買痠痛貼布。因此，不少藥局選在春節假期休息，但衛福部今年給予加成獎勵，提高藥局開業意願。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，自家的藥局全年無休，前幾年過年時接到電話，對方相當焦急，因跑了多家藥局領不到慢箋，在他努力下終於調到藥品，該民眾取藥時連聲道謝，讓自己以擔任社區藥局藥師為榮。

