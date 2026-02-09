獎勵最高40萬！新北市「低碳社區」改造開跑 做好2事有望獲獎
記者陳韋帆／新北報導
新北環保局啟動115年度低碳社區認證與改造補助，社區最高可獲40萬元金援。評選涵蓋綠建築與能源等六大指標，白金級標章獎勵10萬元，大型社區改造補助上限30萬元。此外，為推廣電動車，針對公共充電樁及線槽亦提供實質補貼。
新北市環保局表示，為鼓勵社區自主推動節能減碳，即日起開放受理「低碳社區標章認證」及「低碳社區改造補助」。評選面向包含綠建築、綠色能源等六大指標，不僅能節省公設電費，更可提升社區房價形象。截至114年已累積244處社區獲得肯定。環保局今年特別提供節電診所與規劃師服務，協助社區進行節能診斷，讓減碳行動從家中延伸至公共空間。透過軟硬體改造實質降溫，打造永續宜居的綠色家園，更讓環保行動轉化為全面的生活轉型。
根據環保局資料，白金級標章獎勵金10萬元、金熊級5萬元、銀鵝級2萬元。低碳改造補助依規模分級：300戶以上大社區最高30萬元、中型20萬元、小型10萬元。電動車公共充電設備每座補助1萬元，公共線槽每車位補助1,000元。低碳標章認證申請至3月13日止，改造補助則受理至8月14日或經費用罄為止。
環保局補充，針對電動車友善環境，特別設置公共線槽補助，以統籌管理管線。為了讓社區管委會更了解公設用電狀況，市府提供「節能E好宅」與「低碳社區規劃師」等三大專業服務，輔導撰寫提案資料。凡屋齡達4年以上且包含集合住宅用途之社區均具申請資格，通過專家實地評選後，除了獲得獎勵金外，更可公開接受表揚。這項計畫旨在結合實質獎勵，降低社區參與門檻，讓節能減碳成為新北社區的標配。
環保局呼籲，全市社區管委會應踴躍參與，利用政府資源優化居住環境。低碳轉型不僅能為地球減輕負擔，更能實質回饋到住戶的荷包。相關申請詳情與改造項目比例，可至環保局網站查詢或電洽專線。在邁向近零碳排的過程中，透過公私協力，新北市將持續引領全台打造低碳永續的都市風貌，讓每一座社區都能成為減碳的示範堡壘。
