獎勵第一線護理人員 臺東115年起每月有3,000元津貼

為感謝第一線臨床護理人員辛苦付出，臺東縣政府宣布，明(115)年元月起，將啟動醫院第一線臨床護理人員留任獎勵，共有1100人每月可增加3,000元津貼，並歡迎全國護理人員「東漂」，為臺東再增加100位急重症與病房護理人力。

臺東縣長饒慶鈴強調，守護臺東護理人員，不能只是口頭感謝，縣府用行動支持第一線護理人員，今年11月縣府已為11位衛生所5位醫師、6位護理師或衛生所主任升等，每月薪資同步提高約4千元。這次啟動「臨床護理人員留任計畫」，則是針對全縣7家醫院1100位第一線臨床護理人員，提出每月3,000元的實質津貼獎勵措施，可與中央「三班護病比制度」、「夜班獎勵政策」互相銜接，期望白衣天使與縣府一起照顧縣民，提升在地醫療服務品質。

臺東縣衛生局長孫國平進一步說明，目前臺東縣各醫院第一線臨床護理人員約為1,100位，縣府預計投入4,320萬元，目標提升100名護理人力到各醫院臨床急重症單位提供服務，以強化東部醫療照護量能。

饒縣長表示，除了這次的實質補助外，縣府也與黃建賓等多位立委合作推動臺東馬偕醫護宿舍興建案，11月17日馬偕已完成國有土地申租簽約；另外縣府近年已投入5.8億元進行大武、綠島、長濱、成功、鹿野、臺東衛生所的整建與新建，並全面升級衛生所醫療儀器及設備。同時，臺東更是全國最早開辦5G遠距醫療服務的縣市之一，並領先全國在監所推動遠距照護。

衛生局表示，縣府透過軟硬體全面升級，確保偏鄉弱勢民眾的健康能快速到位，歡迎全國護理師東漂來臺東，讓護理師在臺東慢活的同時，也能享有縣府快速、有力的後勤支持。